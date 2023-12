A zig zag con l'auto sotto l'effetto di droghe e con la patente sospesa per lo stesso motivo

Nel territorio di Savignano sul Panaro una pattuglia della Polizia Locale Terre di Castelli ha proceduto al fermo di un’autovettura il cui conducente zigzagava in mezzo alla strada. La persona fermata alla guida dell’autovettura mostrava i sintomi riconducibili ad un recente uso di sostanze stupefacenti confermando i sospetti che avevano indotto gli operatori di polizia a fermare il veicolo.

Un più accurato controllo sulla persona e all’interno dell’abitacolo ha permesso di recuperare 6 grammi di sostanza stupefacente di tipo Cannabis in possesso del conducente. Come previsto dal protocollo ospedaliero, la persona è stata accompagnata presso il Pronto soccorso per procedere al prelievo di liquidi biologici per la determinazione certa della sostanza e della quantità assunta.

La persona, di anni 32 e residente a Vignola, è stata dunque segnalata alla Prefettura di Modena per la determinazione dei provvedimenti correlati con la normativa sul consumo di sostanze stupefacenti e la droga rinvenuta è stata sequestrata.

E’ stato accertato, altresì, che la patente di guida del conducente era stata sospesa due anni fa per la stessa violazione: per questo motivo il conducente è stato sanzionato per aver guidato con patente sospesa. Il veicolo è stato fermato per tre mesi e si procederà per revocare definitivamente la patente di guida.