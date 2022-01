Violazione dell'isolamento, denunciate altre due persone

Continuano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, sotto l’egida della locale Prefettura, per verificare il rispetto della normativa nazionale in materia di contenimento del virus Sars-Cov2. Nelle ultime ore si sono aggiunte due nuove denunce a carico di due persone trovate in giro nonostante l'obbligo di isolamento per positività al virus.

In particolare i militari hanno denunciato a piede libero una donna che, positiva al Covid, è stata sorpresa alla guida della propria autovettura. La stessa si è giustificata dicendo che aveva voglia di un panino e per questo era uscita di casa violando il provvedimento a cui era sottoposta. In un altro controllo su strada la setssa cosa è accaduta ad un giovane.

Per quanto riguarda il Green pass, invece, i carabinieri hanno sanzionato amministrativamente una donna che viaggiava su un autobus del trasporto pubblico locale senza la certificazione verde.