Violazioni sui rifiuti, 101 sanzioni in un anno

Nel 2023 la Polizia Locale di Maranello ha individuato e multato 101 cittadini per abbandoni o conferimenti errati di rifiuti, grazie all’ausilio delle tre videocamere mobili ad alta definizione. I dispositivi vengono collocati di volta in volta, per periodi più o meno lunghi, su tutto il territorio comunale, presso le isole di base che presentano le maggiori criticità o che vengono più segnalate dai cittadini riguardo al problema degli abbandoni.

Complessivamente l’ammontare delle sanzioni comminate lo scorso anno ha raggiunto i 12.168 euro - comprese le spese di notifica - con multe che oscillano, a seconda della violazione, dai 122 ai 318 euro.

“Le tre videocamere mobili - spiega il Sindaco Luigi Zironi - si stanno rivelando un supporto efficace nel contrasto all’inciviltà e sul piano della deterrenza. In un periodo di cambiamento come questo, nel quale tanti cittadini stanno rispondendo con grande responsabilità alla sfida della riduzione dei rifiuti indifferenziati, ritengo sia molto importante contrastare i comportamenti scorretti. Che non rispettano l’ambiente né coloro che agiscono con senso civico”.

“Riguardo a questi dispositivi - aggiunge Elisa Ceresola, Comandante della Polizia Locale - si sta rivelando utile anche la loro doppia funzione: grazie a quattro diverse ottiche coprono altrettante direzioni visive nell’area in cui vengono installate, diventando così degli occhi elettronici aggiuntivi utili per eventuali indagini su altri episodi criminosi”.