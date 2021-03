Violenza domestica a Modena. I Carabinieri intervengono, arrestato un 30enne

Nel tardo pomeriggio di domenica i Carabinieri della Stazione di Modena Viale Tassoni, sono dovuti intervenire presso un appartamento di via Emilia Ovest a Modena, ove era stata segnalata una violenta lite in ambito familiare.

Sul posto gli agenti hanno verificato che la lite era avvenuta tra una coppia convivente, entrambi di origine nigeriana. Si è anche accertato che tra i due vi era una situazione conflittuale che ormai durava da diverso tempo, durante la quale l’uomo, un 30enne, aveva più volte assunto comportamenti minacciosi e violenti nei confronti della compagna 35enne.

Come in passato, anche domenica, al culmine dell’ennesima lite a cui purtroppo avevano assistito anche i figli minorenni, l’uomo aveva colpito la donna con schiaffi al volto, tanto da procurarle un trauma cranico, refertato poi dal Pronto Soccorso dell'Ospedale.

Per questo motivo, i miliari hanno proceduto all’arresto del convivente violento, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ed è stato associato presso la Casa Circondariale di Modena, ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria modenese, immediatamente informata. Per la donna sono state subito attivate le procedure di sostegno per le vittime di violenza domestica.