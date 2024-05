Una 12enne denuncia di aver subito abusi da due amici di 15 e 16 anni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sulla vicenda c'è, e ci sarà, il massimo riserbo, perché sono tutti minorenni. Una presunta violenza sessuale avvenuta fra le mura di casa, in provincia di Modena. Una ragazzina di 12 anni ha denunciato di aver subito violenza sessuale da due ragazzini di pochi anni più grandi di lei, fra i 15 e i 16 anni.

La segnalazione alle forze dell'ordine sarebbe partita dal pronto soccorso, dove la 12enne si è recata ieri. Nelle prossime ore la famiglia della ragazzina dovrebbe andare in questura per formalizzare la denuncia, dopo la quale partiranno le indagini. Già attivati i servizi di sostegno psicologico alla ragazzina, come previsto in questi casi.

Secondo quanto riferisce la stampa locale, la ragazzina avrebbe invitato a casa, insieme a un'amica, i due ragazzini poco più grandi. Dopo un po' la situazione, inizialmente tranquilla, sarebbe degenerata, diventando un incubo, con i presunti abusi. La vicenda presenta ancora tanti aspetti da chiarire, si partirà dal referto del pronto soccorso e dalla testimonianza della 12enne. (fonte Today.it)