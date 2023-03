Violenta una escort puntandole un coltello, condannato a otto anni e sei mesi

L'ha attirata in uno scantinato con l'inganno, poi l'ha costretta ad avere rapporti sessuali sotto la minaccia di pistola e coltello. Ad ogni tentativo di fuga di lei, lui rispondeva trattenendola per i capelli nel garage degli orrori. Ha continuato fino alla soddisfazione delle sue perversioni, poi l'ha abbandonata a sè stessa, senza dimenticarsi di spogliarla dei suoi averi.

E' accaduto lo scorso anno, a Modena, e per questi fatti un 22enne di origine tunisina è stato condannato in primo grado ad otto anni e sei mesi di reclusione con l'accusa di violenza sessuale e rapina ai danni di una giovane donna moldava residente nel bolognese, alla quale dovrà corrispondere la somma di 30mila euro a titolo di risarcimento.

Era il giugno scorso quando la donna è stata raggiunta da una telefonata. Oggetto di quest'ultima, una prestazione sessuale a pagamento che la giovane offriva tramite apposite piattaforme web per mantenere i due figli che aveva lasciato in Moldavia: una storia purtroppo tutt'altro che nuova. Il ragazzo e la donna si erano accordati per incontrarsi nell'appartamento di lui, a Modena, ma una volta giunta sul posto era stata attirata in cantina con la scusa che la casa fosse occupata dai parenti di lui, e qui era stata costretta a vivere l'incubo, poi denunciato con alla Polizia con l'aiuto di un amico.

Incubo che ha dovuto rivivere in Tribunale - dove, come raccontato dal suo Avvocato Alessandro Veronesi, "ha avuto un vero e proprio shock" alla vista del suo aguzzino - ma che oggi può dirsi concluso, almeno dal punto di vista giudiziario. Oggi la donna continua a vivere a Bologna, dove lavora come badante e babysitter.