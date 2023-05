Violenza sessuale su due ragazze Erasmus, 28enne condannato a 4 anni e 8 mesi

E' arrivata questa mattina, all'esito di un giudizio abbreviato, la sentenza di condanna nei confronti di un 28enne carpigiano accusato di aver violentato nel marzo 2022 due ragazze irlandesi in città per il programma Erasmus+.

Il reato, per il quale è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere, si sarebbe consumato in una piazzola di sosta, al termine di una serata alcolica. Le ragazze infatti, avrebbero accettato di essere accompagnate a casa dal 28enne, ma una volta in auto questi avrebbe costretto una delle due ad avere un rapporto sessuale e molestato l'amica.

Il giovane nel corso del processo ha sempre rifiutato questa ricostruzione dei fatti, dichiarandosi innocente. Il Giudice per l'Udienza Preliminare però, ha avallato la tesi accusatoria comminando una pena significativa, se si considera che è stata scontata di un terzo come previsto nei processi con rito abbreviato.