Stalking e violenza sulla ex, la Procura chiede 10 anni

Violenza sessuale aggravata e stalking: sono questi i reati contestati ad un 40enne di origine rumena residente a Nonantola, per cui la Procura ha chiesto oggi dieci anni di reclusione.

I fatti denunciati risalgono al 2021, ma avrebbero radici ben più lontane nel tempo. L'uomo e la donna, 50enne, avevano avuto una relazione, poi naufragata a causa dell'ossessiva gelosia di lui. Non potendosi separare a causa delle difficoltà economiche, i due avevano continuato a vivere sotto lo stesso tetto fino a quando la convivenza non era diventata insostenibile e lei gli aveva chiesto di allontanarsi.

Sarebbe stata proprio questa richiesta a scatenare l'ira dell'uomo, che, non accettando di interrompere definitivamente il rapporto, aveva iniziato a perseguitarla. Pedinamenti, minacce, finestre rotte, appostamenti sotto casa e messaggi continui. Poi, una sera di maggio, il 40enne avrebbe sfondato a spallate la porta di casa della donna e, ubriaco, la avrebbe raggiunta nella camera da letto dove riposava. Lì la avrebbe violentata per ore, minacciandola con un cacciavite e un paio di forbici per impedirle di urlare.

La donna sarebbe riuscita a fuggire solo all'alba quando, con l'aiuto di un vicino, ha chiamato i Carabinieri.

Il primo grado del processo instauratosi in seguito alla denuncia, arriverà a sentenza il prossimo giugno. Per l'uomo la Procura ha chiesto dieci anni di reclusione, ma sarà il Tribunale, in composizione collegiale, a decidere della colpevolezza - o dell'innocenza - del 40enne.