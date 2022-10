Abusi sulla nipote 13enne, condannato a sei anni di carcere lo zio

Aveva iniziato ad affiancare la nipote 13enne per "aiutarla nei compiti di matematica", il 50enne bolognese condannato a 6 anni di carcere al termine del processo con rito abbreviato conclusosi questa mattina presso il Tribunale di Modena. L'accusa è quella di violenza sessuale nei confronti della nipote, aggravata dal fatto che la bambina avesse meno di 14 anni.

Gli abusi si sono protratti per diversi mesi, da luglio a novembre 2021, concretizzandosi in palpeggiamenti e altri inequivocabili comportamenti. Sono stati i genitori a scoprire l'accaduto che la ragazzina celava dietro un profondo disagio, per poi sporgere immediatamente denuncia e costituirsi parte civile al processo che ne è conseguito.

Oltre alla pena detentiva, il giudice ha condannato l'uomo ad una provvisionale di 20mila euro, salvo risarcimento completo in separato giudizio.