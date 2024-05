Carpi , scritte no-vax imbrattano i comitati elettorali di due candidati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel corso della notte i vandali no-vax hanno colpito nuovamente a Carpi, già teatro di diverse incursioni tra cui ultima in ordine di tempo quella di alcuni mesi fa presso i Poliambulatori del "Ramazzini". Questa volta nel mirio degli attivisti sono finiti i comitati elettorali dei due principali candidati sindaco alle elezioni amministrative di giugno.

Le sedi di Riccardo Righi (centrosinistra) in corso Roma e quella di Annalisa Arletti (centrodestra) in corso Cabassi sono infatti state imbrattate con le consuete scritte in vernice rossa, corredate dal simbolo del gruppo ViVi, lo stesso apparso su tutti gli atti vandalici analoghi compiuti da alcuni anni a questa parte sul nostro territorio.

Ulteriore materiale per le indagini delle forze dell'ordine, che potranno utilizzare le telecamere presenti in zona per tentare di risalire agli autori.

Riccardo Righi ha dichiarato: "E come si può commentare? Si commentano le cose che hanno senso, che sono nel mondo della realtà, non gli atti vandalici. Guardiamo questo schifo, che cos’è? Un attacco al sistema, questa entità sovrannaturale che ci muove tutti come pupazzi? Un graffio alla democrazia? No! È solo un gesto vandalico, quindi idiota. Gli unici che soffrono veramente di questa schifezza sono i volontari che con gioia e passione hanno allestito i nostri comitati elettorali. Spero non si dia visibilità a questi pochi confusi che oggi gongolano per il loro gesto eroico che di eroico non ha nulla. E mi spiace per i proprietari e i cittadini di quella strada. A loro dico che, naturalmente, già questa mattina presenteremo una denuncia".

"Vogliamo esprimere la nostra ferma condanna per gli atti vandalici che questa notte hanno colpito la sede elettorale del centro destra di Carpi. Si tratta di gesti che esprimono sentimenti di violenza, odio e vigliaccheria che nulla hanno a che fare con la democrazia", ha dichiarato Annalisa Arletti. "La città non merita questo. Noi crediamo che, al di là delle opinioni che si esprimono, il confronto debba essere sempre sano, libero e civile. Sporgeremo denuncia e auspichiamo che episodi del genere non si ripetano più. Voglio comunque ribadire che, se qualcuno pensava di intimidirci o di spaventarci, ha ampiamente fallito: atti del genere possono soltanto rafforzare le nostre convinzioni e la volontà di fare il bene per questa città".