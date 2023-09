Weekend di controlli in città: una denuncia per danneggiamento aggravato e una per furto

Fine settimana di controlli della Polizia di Stato in città, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, sia mediante l’ordinario impiego della Squadra Volanti, sia nell’ambito dell’Operazione Alto Impatto, sotto la direzione di Commissario della Questura, che ha visto ieri sera l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Ferroviaria, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

In concomitanza sono stati effettuati i cosiddetti controlli “Movida” nelle vie del centro da parte della Polizia di Stato e della Polizia Locale, nonché controlli nel Parco NoviSad e zone limitrofe da parte di un servizio congiunto di Polizia di Stato ed Esercito.

Nella notte di sabato, alle ore 00.30, un cittadino marocchino di anni 39 è stato denunciato per danneggiamento aggravato alla stazione delle autocorriere. La Volante è intervenuta per la segnalazione di un uomo che stava danneggiando, mediante lancio di pietre, i pannelli pubblicitari posti tra le corsie degli autobus. L’uomo, in stato di alterazione psicofisica, risultato in regola con il soggiorno, è stato denunciato anche per il rifiuto di esibizione del titolo agli agenti procedenti. Immediata l’attivazione a cura della Polizia Locale per la messa in sicurezza dei luoghi.

Alle ore 02.00 successive, un cittadino gambiano di anni 24, è stato deferito in stato di libertà per tentato furto aggravato. La volante è intervenuta in piazza Roma nei pressi di un locale per la segnalazione di uomo che stava cercando di rubare un monopattino. Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, sorprendevano il giovane nella flagranza di reato e procedevano all’accompagnamento in Questura. Lo straniero, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol, è stato deferito perché irregolare sul T.N. e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta. Lo stesso è risultato già sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di Modena. Nella mattinata odierna lo straniero è stato munito di decreto di espulsione del Prefetto di Modena.

Nella tarda serata di venerdì invece , il dispositivo ha pattugliato in particolare la zona adiacente la Stazione Ferroviaria, i Giardini Ducali, viale Crispi, via Mazzoni e Parco Pertini. Nei Giardini Ducali, all’altezza del varco di Corso Vittorio Emanuele II, un minore straniero – di anni 17 – privo di documenti, è stato accompagnato in Questura e sottoposto ai controlli e procedure di rito.

All’interno del Parco Pertini, nel monitoraggio di aree già all’attenzione per lo spaccio di stupefacenti, sono stati rinvenuti alcuni involucri sospetti, sotterrati nelle adiacenze di una panchina. All’esito dell’analisi tecnica, sono risultati essere n. 11 involucri termosaldati contenenti cocaina del peso di 5 grammi e un pezzo di Hashish del peso di 17 grammi, il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Sono state controllate complessivamente 60 persone di cui 29 straniere.