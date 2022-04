White list, condannati l'ex viceprefetto Ventura e l'imprenditore Bianchini

Nel pomeriggio di oggi, dopo molte udienze presso il Tribunale di Modena, è arrivato il primo punto fermo nell'affaire white list legato alla Bianchini Costruzioni, azienda edile che avrebbe smosso le acque i Prefettura per ottenere il lasciapassare per l'esecuzione degli appalti pubblici, la cosiddetta white list appunto. Fatti che risalgono agli anni fra il 2013 e il 2015, quando agli albori della riscostruzione post sisma, l'interdittiva antimafia aveva rappresentato un grave ostacolo per l'impresa sanfeliciana, al pari di altre.

Al centro dell'inchiesta Mario Ventura (in foto), ex capo di Gabinetto della Prefettura di Modena, che oggi è stato condannato a 10 mesi per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio, vale a dire per le indebite comunicazioni fatte alla ditta e al senatore Carlo Giovanardi circa l'interdittiva. Giovanardi, lo ricordiamo, è stato escluso dal procedimento dopo il pronunciamento del Senato circa l'insindacabilità del suo operato nella vicenda.

Ventura era statao accusato di violenza o minaccia a corpo amministrativo dello Stato, con una richiesta di pena di 4 anni e otto mesi da parte del la Procura, ma il Tribunale lo ha assolto da questo capo di imputazione.

Insieme all'ex funzionario, sono stati condannarti anche Alessandro e Augusto Bianchini a un anno e sei mesi, per il reato di utilizzazione del segreto d'ufficio., mentre la moglie di Augusto Bianchini, Bruna Braga, è stata assolta. Il segreto d'ufficio è costato la condanna a un anno e 4 mesi per il funzionario delle Dogane Giuseppe Marco De Stavola.. Per il resto, sono decadute per tutto le accuse più gravi di aver minacciato o effettuato pressioni indebite sulle istituzioni.

Il processo vedrà sicuramente una riedizione in sede di Appello, come annunciato dai legali.