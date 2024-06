Sorpreso a spacciare eroina accanto a una scuola, arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel pomeriggio di ieri, 3 giugno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena,hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini, lo spacciatore è stato sorpreso nei pressi di un istituto scolastico, mentre cedeva una dose di 1,1 grammi di eroina ad una persona.

L’uomo è stato inoltre trovato in possesso di circa 300 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita. Lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati e l'acquirente segnalato presso la locale Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

L'arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia, in attesa del rito direttissimo, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.