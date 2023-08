Incidente in galleria, motociclista modenese perde la vita in Slovenia

Vacanze estive finite in tragedia per Roberto Ghiaroni, 45enne di Marano sul Panaro. Appassionato motocilcista, Ghiaroni era partito con alcuni conoscenti per un viaggio in moto verso l'Est Europa. Purtroppo in Slovenia è rimasto vittima di un incidente mortale.

E' accaduto nella mattinata del 16 agosto, mentre Ghiaroni percorreva l'autostrada A5 in direzione dell'Ungheria, L'incidente è avvenuto all'imbocco di una galleria autostradale, in località Cenkova, pochi chilometri dopo Maribor. Secondo quanto riferito dalla Polizia slovena, il motociclista avrebbe perso il controllo de mezzo, impattando prima contro il marciapiede sul margine destro della carreggiata, poi contro la parete del tunnel.

Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al 45enne, nonostante i soccorsi. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli e non si esclude che il centauro possa aver accusato un malore.

Residente a Marano e occupato presso un'azienda di Bazzano, Ghiaroni lascia la madre e la sorella. Dopo gli accertamenti dell'autorità slovena, la salma è stata rimpatriata e i funerali si terranno domani (26 agosto) alle ore 10 presso la Chiesa Plebana di Vignola.