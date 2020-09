Aspettando la finalissima di 50 Top Pizza, annunciate le 20 migliori pizze taglio e asporto d'Italia

Il mondo intero e, in particolare l’italia, aspetta con il fiato sospeso il 29 Settembre 2020, data nella quale andrà in onda la serata finale di 50 Top Pizza e nella quale sarà annunciata la lista delle migliori pizzerie d’Italia e del mondo 2020. Ma quest’anno l’iniziativa, curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro e giunta alla sua quarta edizione, presenta una novità, un ‘ulteriore classifica dal sapore tutto italiano: Le 20 Migliori Pizze in Viaggio in Italia - da taglio e asporto - 2020.

Una classifica selettiva, dedicata a tutte quelle attività nate e specializzate nell’offrire un servizio delivery e take away o dedicate ad un consumo rapido all’interno del locale, ma che nulla toglie alla qualità dei sapori e delle materie prime di uno dei piatti più amati e consumati al mondo. I nomi dei vincitori di questa nuova categoria sono già stati annunciati.

Pizzarium di Gabriele Bonci

Sul primo gradino del podio troviamo la romana Pizzarium di Gabriele Bonci. Ubicata in via della Meloria a Roma nei pressi della fermata Cipro della Metro A è la storica e prima pizzeria al taglio aperta da Gabriele Bonci, pizzaiolo, cuoco, fornaio e contadino, fondatore di un circuito agricolo e di piccolo artigianato che lo ha reso celebre internazionalmente. Il locale presenta postazioni esterne dedicate ad una consumazione in piedi e rapida mentre il personale è celere e altamente preparato. Una sua specialità? La Fiori di zucca e Alici o la pizza con cipolle marinate, pecorino, prezzemolo e pomodorini semi-dried.

Oliva Pizzamore di Antonio Oliva

Al secondo posto, invece, troviamo la Oliva Pizzamore di Antonio Oliva di Acri (CS). Punto di riferimento della regione Calabria la Oliva Pizzamore è paladina della lunga maturazione e dell’esclusivo utilizzo del lievito madre. Fondata da Antonio Oliva, pizzaiolo tra i primi, se non il primo, ad aver presentato ed offerto alla Calabria una nuova tipologia di consumo caratterizzato dalla rapidità e discostante dall’antica tradizione del posto.

Sancho di Franco Di Lelio

Per il terzo gradino del podio torniamo nella regione Lazio perchè si posiziona Sancho, insegna storica di Fiumicino (RM) gestita a conduzione famigliare da Franco Di Lelio. Sancho offre la pizza in teglia per eccellenza ed un menù che non smette di stupire con abbinamenti di sapori e colori in base alla stagione. Un esempio? La “Prosciutto e Fichi” , una delle più richieste “la Rossa con pomodorini ed alici fresche” e anche i Supplì, fritti sul momento.

Questa è la classifica completa delle 20 migliori Pizze in Viaggio in Italia - da taglio e asporto - 2020:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pizzarium – Roma, Lazio Oliva Pizzamore – Acri (CS), Calabria Sancho – Fiumicino (RM), Lazio 'O Fiore Mio Pizze di Strada – Bologna, Emilia Romagna Gina Pizza – Ercolano (NA), Campania Alimento – Brescia, Lombardia Lievito, pizza, pane... – Roma, Lazio Antico Forno Roscioli – Roma, Lazio Piedigrotta 2 Express - Il Pizz'ino – Alessandria, Piemonte Pane e Tempesta – Roma, Lazio Pizzeria Campana dal 1990 – Corigliano Calabro (CS), Calabria Granocielo – Avezzano (AQ), Abruzzo 20 Pizza & Delicious in Teglia – Cava de’ Tirreni, Campania Pizzeria Paco Linus & Luca Iannicelli – Napoli, Campania Scrocchia – Bergamo, Lombardia 1947 Pizza Fritta Napoli – Napoli, Campania Pistamentuccia – Bologna, Emilia Romagna Pizzeria Mary Rose – Napoli, Campania Pizzeria Pizzica – Cosenza, Calabria Il sole di Napoli – Padova, Veneto

Crescono nel frattempo attesa ed interesse per scoprire quali saranno le migliori 50 pizzerie d’Italia e nel mondo le quali saranno rivelate Martedì 29 Settembre alle ore 18:30 in diretta streaming sui canali Facebook di 50 Top Pizza, 50 Top Italy, Voce di Napoli e Food Napoli, Luciano Pignataro Wine Blog, FineDiningLovers e sul profilo Instagram di 50 Top Pizza.