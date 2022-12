Ottimismo nei ristoranti modenesi, tutto esaurito per i cenoni delle feste

Un fine anno che, con una battuta facile, si concluderà con il botto per i ristoranti modenesi. Le prenotazioni per cenoni natalizi e capodanno, infatti, stanno andando a gonfie vele, in forte crescita rispetto ad un anno fa, quando le limitazioni anti-pandemia avevano condizionato pesantemente l’attività dei ristoratori.

Un’indagine condotta da Cna Modena tra i propri associati (oltre 200) evidenzia un aumento delle prenotazioni del 50% in più rispetto al 2021.

Peraltro, tutto il 2022 è andato complessivamente oltre le aspettative, confermando la voglia dei cittadini di ritrovarsi e stare insieme dopo gli anni difficili e le chiusure forzate della pandemia.

Per quanto riguarda i prezzi, gli aumenti sono contenuti rispetto ad un anno fa e riguardano in particolare i vini e più complessivamente delle materie prime: per effetto di questi rincari il costo dei cenoni – natalizi o di capodanno – aumentano mediamente del 10%, con una crescita maggiore nei locali di fascia alta, più contenuta negli altri.