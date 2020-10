AEmilia, su Sky il documentario modenese sul grande processo alla ‘Ndrangheta

Quella di AEmilia è una storia che parte da lontano. Il 27 Dicembre 1956 viene emanata la legge sui sorvegliati speciali con obbligo di soggiorno: l’idea è che allontanando i pregiudicati dalle loro aree di provenienza si riusciranno a recidere i loro contatti criminali, indebolendo così le cosche.

Tra i tanti che vengono onestamente al Nord in cerca di lavoro, abbandonando alcune terre del Sud senza speranza, ci sono però criminali che appena arrivati iniziano a tessere una tela fatta di illeciti e affari loschi.

Tra loro c'è Antonio Dragone, capo-bastone dell'omonimo clan, che negli anni però entra in conflitto con il suo sottoposto Nicolino Grande Aracri, detto “mano di gomma”. Dopo faide, agguati e omicidi, sarà quest'ultimo ad averla vinta e a mettere su un sistema inossidabile capace di generare montagne di soldi. Operazioni finanziarie fittizie, speculazioni edilizie e la grande occasione del terremoto, che scatena subito gli appetiti delle cosche.

Nella regione rossa, inclusiva ed efficiente nessuno sembra vedere, fino ad uno notte del Gennaio del 2015, quando la maxi-operazione AEmilia risveglia bruscamente i cittadini di quel territorio, con 200 militari impegnati fra Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Calabria e Sicilia.

Il risultato è il monumentale processo che porta lo stesso nome, con più di 200 imputati, il più grande processo di ‘Ndrangheta in Italia. Rimangono però aperte alcune domande. Si poteva fermare tutto prima? E soprattutto: cosa succederà ora?

