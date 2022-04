Da bottega artigiana a leader di mercato, Angelo Po festeggia 100 anni

"C’è sempre qualcuno che disegna il futuro". Con queste parole, Angelo Po, azienda italiana storica del territorio Emiliano, celebra quest’anno i cento anni di attività. Partiti nel 1922 in una bottega artigiana, oggi Angelo Po è leader di mercato nella progettazione e produzione di impianti completi per la ristorazione professionale, in tutto il mondo.

La campagna digital, ideata e realizzata dall’agenzia di storytelling Storyfactory, ripercorre le decadi che dalla fondazione hanno portato Angelo Po ad essere punto di riferimento per gli chef di tutto il mondo. Dagli anni Venti al 2022, ogni decennio è stato caratterizzato da un’invenzione (la 500, il microonde, il walkman...) che ha cambiato il nostro modo di vivere. In ogni decade Angelo Po c’era, ad innovare il settore, a cambiare il volto del mercato.

C’era e ci sarà. I valori cari al fondatore, Angelo Po, ancora riecheggiano tra le mura dell’azienda, che ha fatto dell’Eccellenza il suo faro, il suo obiettivo costante, la sua promessa per il domani. Insieme all’Eccellenza, anche il Carattere, il Coraggio, la Creatività, la Responsabilità e un forte legame con la propria Comunità guidano l’azienda che dalla sede di Carpi ha raggiunto tutto il mondo.

Con un approccio che coniuga design e funzionalità, cultura, qualità dei materiali, Angelo Po disegna cucine dalle forme armoniose, progettate a partire dall’osservazione e dall’ascolto del mercato e dei suoi clienti. Ed è così che da cento anni realizza cucine uniche, che coniugano azione e contemplazione, forza e precisione, sostanza e bellezza, funzionalità e creatività, serietà e gioco.

Oggi Angelo Po opera con due stabilimenti: la storica fabbrica di Carpi, Modena, dove disegna e produce la cottura professionale, dai forni combinati alle friggitrici, cuoci pasta, induzione, fuochi aperti e molto altro, e la sede di Ascoli Piceno, dove produce e progetta la refrigerazione professionale dagli armadi frigoriferi agli abbattitori-surgelatori di temperatura. Conta 4 sedi commerciali – Angelo Po Spain a Barcellona, Angelo Po France a Lione, Angelo Po Shangai, Angelo Po America a Chicago – e uno Show Room a Milano.

Dal 2016 è parte del gruppo Marmon, azienda americana appartenente alla nota Holding statunitense Berkshire Hathaway Inc. Grazie alla solidità del gruppo Marmon, Angelo Po può accelerare il percorso di crescita e rappresentare il made in Italy nel mondo, spingendosi verso nuove forme di eccellenza e destinazioni sempre più ambiziose. Per dare forma alla cucina del domani, dove accogliere i propri clienti, nel rispetto della vocazione del fondatore.