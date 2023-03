La ICF & Welko Spa di Maranello festeggia mezzo secolo di attività

ICF & Welko spa , con sede a Maranello, opera dal 1973 nel comparto delle macchine ed impianti per i settori ceramico, alimentare e chimico, offrendo soluzioni chiavi in mano 100% customizzate: una storia di 50 anni fatta di successi ad alta affidabilità e testimoniata dalle referenze di clienti storici che ancora oggi scelgono di lavorare con ICF & Welko.

“Oggi è una giornata molto importante per la nostra azienda – spiega l’Ing. Roberto Magnani, AD di ICF & Welko spa – è un traguardo, ma non un punto di arrivo: noi guardiamo sempre avanti, abbiamo sempre nuovi obiettivi da raggiungere”.

Uno dei punti forti della ICF Welko è l’alto livello di flessibilità, sia interna, in termini di gestione dei processi, sia nei confronti dei propri clienti, riuscendo a trovare rapidamente sistemi che rispondano efficacemente alle loro esigenze: l’azienda è in grado di proporre impianti fortemente customizzati, a ridotto impatto ambientale e di consumi energetici.

“Abbiamo costruito impianti in tutto il mondo – continua l’AD - e oggi cerchiamo di arrivare anche laddove non siamo ancora presenti. Abbiamo alle spalle 50 anni di esperienza e di competenze acquisite sul campo, che hanno reso l’azienda solida e un punto di riferimento per tanti clienti, che ancora oggi rinnovano la loro fiducia verso di noi, affidandoci continuamente nuovi progetti”

La ICF & Welko oggi è in forte crescita, sia in termini di fatturato, di portafoglio clienti e di occupazione: “per questo motivo – continua l’AD -- guardiamo con interesse a figure professionali che abbiano la nostra stessa visione, quella di un mondo aperto e accessibile, cerchiamo persone competenti, appassionate, che abbiano voglia di crescere professionalmente e umanamente”.