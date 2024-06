In provincia di Modena non occupato il 21% delle abitazioni: "Necessità di un paino casa"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

L’aumento dei prezzi degli immobili e degli affitti non facilita le imprese a trovare lavoratori disposti a trasferirsi, soprattutto in una provincia come quella di Modena, dove la pressione abitativa è disomogenea. L’Ufficio Studi Lapam Confartigianato ha recentemente elaborato una ricerca che mette in luce le peculiarità del mercato immobiliare modenese e la necessità di interventi per favorire l’acquisto della prima casa o l’affitto a prezzi più accessibili.

La preferenza Italiana per la proprietà

I modenesi, come molti italiani, preferiscono possedere la casa in cui vivono. Secondo l’ultimo censimento del 2021, in provincia di Modena il 79% delle abitazioni sono occupate, mentre il restante 21%, pari a 80.432 abitazioni, risulta non occupato. La distribuzione delle case non occupate è fortemente influenzata dalla localizzazione: nei comuni montani, con l'eccezione di Pavullo, la percentuale di abitazioni non occupate supera il 50%, mentre nei comuni di pianura si attesta al massimo al 20,3%. Dal 2019, il numero di abitazioni occupate in provincia è cresciuto del 2%.

"Questa differente distribuzione – spiegano dall’associazione – è determinata da molteplici fattori. I comuni a vocazione turistica hanno più abitazioni adibite a seconde case di villeggiatura o appartamenti dedicati all’affitto stagionale. I comuni con un maggior tasso di turisti in provincia di Modena sono i comuni montani di Sestola, Fiumalbo e Montecreto, ai primi posti anche per quota di case non abitate. Tutti i primi 8 comuni per quota di abitazioni non occupate hanno tassi di visitatori doppie rispetto alla media provinciale e rientrano tra i primi 12 comuni per maggior vocazione turistica della provincia. Al tema del turismo si affianca però anche quello dello spopolamento, fenomeno dilagante soprattutto per quanto riguarda il territorio montano"

L’Andamento del Mercato Immobiliare

Il mercato immobiliare modenese ha subito un calo significativo dal 2007, a causa della crisi economica. Solo a partire dal 2013 si è osservata una ripresa, che ha subito un arresto temporaneo nel 2020 per via della pandemia, per poi riprendersi nel 2021. Tuttavia, nel 2023 si è registrato un calo dell’11,2% delle compravendite rispetto al 2022, pur rimanendo superiore del 11,7% rispetto al 2019. I prezzi medi degli immobili residenziali in provincia di Modena si attestano a 1.237 €/mq, con valori più alti nel capoluogo (1.665 €/mq) e nelle aree pedemontane (1.278 €/mq). I comuni montani, invece, non hanno visto variazioni significative nei prezzi.

La pressione sui costi degli Affitti

Gli elevati tassi di interesse per i mutui spingono molte persone verso l’affitto, il cui costo in provincia di Modena è aumentato del 2,4% rispetto al 2022 e del 6,1% rispetto al 2015. Questo incremento, pur essendo inferiore alla media regionale (+7,3%), colloca la provincia tra le prime 20 per aumento dei costi di affitto in Italia. Già nel 2021, affittare un appartamento in centro a Modena, Carpi e Fiumalbo era difficile per una famiglia media.

"Il piano casa è un’urgenza sentita – conclude l’associazione – e su cui bisogna intervenire, sia per gli studenti che vogliono trasferirsi in città per frequentare l’università, sia per i lavoratori che necessitano di un’abitazione vicina al luogo di lavoro. Facilitare l’accesso a un’abitazione per queste categorie contribuirebbe a ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro, agevolando le imprese nel reperire la manodopera necessaria"».

In questo contesto, è auspicabile che la BCE opti per una diminuzione dei tassi di interesse, come annunciato più volte dall'inizio dell'anno. Solo attraverso una politica abitativa mirata si potrà favorire l’acquisto della prima casa o un affitto a prezzi più ragionevoli, rispondendo alle esigenze di un mercato immobiliare complesso e in evoluzione.