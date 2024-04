Luca Serri, il 'pastore delle api': "Salvarle dall'estinzione è nostro dovere"

Si definisce un "pastore delle api" perché, per produrre determinate tipologie di miele, parte di notte con un camion in cui sono conservate le arnie e le sposta in particolari aree del territorio dando vita a quella che definisce “una vera e propria transumanza”.

Luca Serri, dell’azienda agricola solierese Soleterra, è diventato apicoltore all’alba dei quarant’anni, dopo vent’anni da tecnico informatico in un’azienda del territorio. Dopo la crisi del 2008 sono iniziati i problemi, la giostra della cassa integrazione e infine la scelta: licenziarsi con mobilità o essere trasferito a Bologna. “Avevo 38 anni - racconta Serri - e ho scelto di cambiare vita. Mi sono licenziato e sono tornato a scuola, all’agraria di Castelfranco, dove ho fatto un corso sui prodotti tipici dell’Emilia-Romagna. Delle api, allora, non sapevo assolutamente nulla”.

La vita a contatto con la natura, invece, è un imprinting che ha ricevuto da piccolo, dal nonno contadino con il quale passava i pomeriggi dopo la scuola. Finito il corso è il momento di scegliere uno stage e Serri finisce da un apicoltore di Formigine - da qui in poi il suo “maestro”-. E’ qui che le api lo hanno stregato: “Ho fatto il garzone da lui per oltre un anno poi ho scelto di comprargli qualche famiglia, anche dette colonie, e sono partito”.

Nell’ottobre 2015 inizia ufficialmente la storia di Soleterra, la sua piccola azienda agricola “che crede nella produzione di mieli locali e nella riscoperta delle tradizioni, attraverso una produzione che nasce dal rispetto per le api e per l’ambiente”. Oggi Serri ha trecento arnie, ognuna delle quali ‘casa’ di una famiglia di api composta all’incirca da 89/90mila femmine, una Regina e tra i mille e i tremila maschi. “E’ una monarchia particolare quella delle api: se la Regina è malata o danneggiata le sue figlie la eliminano e ne allevano una nuova. Le api hanno portato avanti un’evoluzione perfetta della specie in 60 milioni di anni - racconta Serri -. Allevarle e salvarle dall’estinzione è un dovere di noi agricoltori, prima ancora che mestiere. Lavorare con le api e assecondarle - sono animali selvatici, l’uomo non le addomestica, crea solo le condizioni per allevarle ma loro si nutrono di fiori all’esterno, autonomamente - è una sfida sempre nuova. Riconoscere le caratteristiche di ogni famiglia e valorizzarle al massimo è il compito dell’agricoltore. Non si smette mai di imparare”.

Tra i suoi mieli - tutti rigorosamente biologici - troviamo Acacia, Tiglio, Castagno, Tarassaco e Melo, Melata, Mille fiori. E il più particolare di tutti: il miele biologico del Crinale dell'Appennino Tosco-Emiliano. “Un prodotto agroalimentare tipico, un miele rarissimo che ho scelto di provare a produrre andando a cercare le zone migliori lungo gli antichi sentieri che portano al Cimone, grazie anche al mio maestro che mi ha aiutato in questa ricerca. A guidarmi sono state proprio le api: ho trovato uno sciame a 1500 metri e ho capito che era il posto giusto dove portare le mie famiglie per la transumanza”. Il risultato è un miele di alta quota faticoso e pregiato,”quintessenza dei profumi e dell’anima del territorio montano”.

Chi volesse scoprire il magico mondo di Soleterra, le sue trecento famiglie di api e il laboratorio della smielatura (solitamente non accessibile al pubblico) si segni in calendario queste date: 19 maggio e 17 novembre. Sono le giornate della prima edizione di “Mielerie aperte” - progetto dell’Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani - durante le quali Serri si farà portabandiera della nostra provincia. Un’occasione unica per scoprire il mondo dei mieli, per conoscere e ascoltare chi ha creato un’alleanza speciale con le proprie api.

Per chi invece volesse contribuire a salvare questo affascinante insetto impollinatore, fondamentale per il nostro ecosistema? “Bisogna piantare alberi, seminare fiori, non sfalciare continuamente i prati. Ogni giardino, anche un piccolo pezzo di terra può fare la differenza”, conclude Serri.