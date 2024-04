A Fiorano Modenese apre una nuova attività grazie al supporto di Lapam Confartigianato

C’è una nuova impresa nel cuore cittadino di Fiorano Modenese. Grazie alla forte volontà di Lorenzo Giacobazzi, 22enne di Pavullo, e a Lapam Confartigianato che lo ha assistito passo dopo passo per l’apertura, ha recentemente inaugurato “Lorenzo Gelati & Dessert”, che unisce gelateria e pasticceria.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Ho sempre avuto il sogno di aprire la mia attività – racconta Lorenzo Giacobazzi –. Mi sono affidato a Lapam Confartigianato perché la reputo un ente serio e affidabile e sapevo che mi avrebbe aiutato a realizzare il mio obiettivo. Nasco e vivo a Pavullo, però ho voluto spostarmi per aprire l’attività perché reputo Fiorano una cittadina viva e dove è possibile lavorare in un’ottica positiva. Grazie a Lapam e al bando comunale sono riuscito a realizzarmi".

"Faccio un grande in bocca al lupo a Lorenzo per la sua nuova avventura, vista anche la sua giovane età – conclude Stefano Roncaglia, responsabile sede Lapam Confartigianato di Fiorano Modenese –. Non si sente spesso di questi tempi che un giovane di 22 anni voglia aprire la sua attività. È un segnale importante per le nuove generazioni e per tutta la cittadinanza fioranese: aprire una nuova realtà proprio nel centro aiuta anche in quel processo di rivitalizzazione del cuore pulsante cittadino e di innovazione. Lapam Confartigianato da sempre promuove la cultura del lavoro autonomo e questo è un esempio lampante di come l’associazione riesca a centrare la propria mission".