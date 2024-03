A Modena un quinto dei dottori commercialisti è under 40

Per quanto riguarda la provincia di Modena, la presenza di donne è pari al 43% del totale. Gli iscritti under 40 rappresentano, invece, il 20,5% della platea, un valore in linea sia con la a media emiliano-romagnola sia con quella italiana. Il reddito medio, dichiarato nel 2023 in riferimento al 2022, è in aumento rispetto all’anno precedente e si attesta a quasi 99mila euro. Parallelamente cresce anche il volume d’affari, dichiarato nel 2023 in riferimento al 2022.

“Anche il 2024 ci vede impegnati in un dialogo sempre più stretto con i nostri associati con l’obiettivo di venire incontro in modo sistematico alle loro esigenze. In un contesto socioeconomico sempre più complesso e mutevole, il futuro professionale, la formazione specialistica, la conciliazione famiglia - lavoro e la salute divengono i pilastri sui quali investire, tenendo conto delle diverse fasi della vita.” commenta Stefano Distilli, presidente della Cassa Dottori Commercialisti.

“L’incremento del 10% dei contributi assistenziali va proprio in questa direzione, permettendo innanzitutto di recuperare l’effetto inflattivo, in un contesto economico instabile come quello attuale. Investire negli interventi rivolti alle famiglie più fragili è fondamentale per fornire loro sostegno economico, ma anche per accompagnarle nelle diverse fasi della vita”.

La spesa di welfare di Cassa Dottori Commercialisti a favore degli iscritti della provincia di Modena, nel 2023, è stata pari a quasi 245mila euro. Il futuro previdenziale e le iniziative di welfare a supporto degli associati saranno al centro dei convegno “La Cassa incontra gli Iscritti. Situazione attuale e prospettive. Focus su welfare e polizza sanitaria” che si terrà con i professionisti dell’Ordine di Modena presso la Sede dell'ODCEC di Modena, Via Emilia Est n. 25, dalle 15:30 alle 18:30. All'incontro, che dà diritto a 3 crediti formativi obbligatori, parteciperanno Stefano Distilli, Presidente di Cassa Dottori Commercialisti e i consiglieri di amministrazione Fabio Enrico Pessina e Ferdinando Boccia. Saranno inoltre presenti i delegati CDC Paolo Di Gianni, Giorgio Razzoli e Stefania Toni. Agli eventi sarà possibile ricevere consulenza da parte del personale della Cassa per simulazioni personali e ogni altra informazione di carattere contributivo, previdenziale e assistenziale.