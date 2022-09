A Sassuolo un nuovo polo logistico da 65.000 mq per Marca Corona

Nuovo centro logistico (sarà operativo entro fine 2023) per Marca Corona, la più antica azienda di ceramica del distretto di Sassuolo. È di oltre 20 milioni di euro l'investimento previsto per la costruzione del nuovo polo, che si sviluppa su un'area di 65.000 metri quadrati e avrà una superficie coperta di 30.000 metri quadrati. La copertura dell'edificio ospiterà un impianto di pannelli fotovoltaici che permetterà una produzione complessiva di 3.400 MWh all'anno, per l'autosufficienza energetica di tutta la struttura logistica e degli uffici.

"Questa produzione di energia da fonti rinnovabili- segnala l'azienda- consente un risparmio di emissioni di CO2 di oltre 1.150 tonnellate all'anno". Nel sistema logistico lavoreranno oltre 80 addetti, dotati di carrelli elevatori elettrici di ultima generazione. Posto che "Marca Corona è un'azienda in crescita che guarda al futuro", come spiega l'amministratore delegato Lelio Poncemi, l'edificio sarà in grado di stoccare al coperto oltre 40.000 pallet di materiale ceramico preservandolo da deterioramenti atmosferici, riducendone il deperimento e gli scarti. Faciliterà inoltre le operazioni di prelievo e stoccaggio, limitando le operazioni di riconfezionamento del materiale con un risparmio stimato di almeno 60.000 chili all'anno di plastica (che consente di ridurre le emissioni di CO2 di oltre 93 tonnellate/anno). (DIRE)