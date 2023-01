Balsamico di Modena, rinnovato l'accordo per 12 tonnellate di Igp a McDonald's

L’Aceto Balsamico di Modena IGP è confermato per l’edizione 2023 di My Selection, la linea premium di burger McDonald’s selezionati da Joe Bastianich e nata per valorizzare i prodotti DOP e IGP italiani, la loro qualità e lo stretto legame con i territori. L’eccellenza modenese, di cui McDonald’s stima di acquistare 12 tonnellate, torna protagonista in “My Selection BBQ”, confermato per la quinta volta nella piattaforma My Selection e disponibile negli oltre 670 ristoranti McDonald’s di tutta Italia.

Alla ricetta si aggiungono, in questa nuova edizione, My Selection Chicken Avocado & Bacon, con 100% petto di pollo italiano, Caciocavallo Silano DOP, cavolo cappuccio rosso italiano e salsa avocado; e My Selection Speck & Asiago, preparato con carne 100% bovina da allevamenti italiani, Asiago DOP, Speck Alto Adige IGP e maionese con senape in grani.