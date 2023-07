Pagamenti elettronici fino a 10 e 30 euro, "sforbiciata" per le spese di commissione

Si chiama "protocollo d'intesa per la mitigazione, la maggiore comprensibilità e comparabilità dei costi di accettazione di strumenti di pagamento elettronici". Significa, in concreto, che le commissioni sui pagamenti effettuati con carte di credito e bancomat fino a 10 euro sono state ridotte al minimo, quasi azzerate. Scontate, invece, quelle fino a 30 euro. Le commissioni legate all'uso del Pos diventano sempre più sostenibili, quindi, e forse questo contribuirà anche a placare le lamentele di alcuni commercianti sul costo dei pagamenti con bancomat e carte di credito, rafforzate da qualche partito politico con la narrativa stantìa del "regalo alle banche". Pagare col Pos costerà ancora meno, molto meno. Vediamo perché.

È un accordo importantissimo quello raggiunto ieri tra banche, servizi di pagamento e piccole imprese del commercio per agevolare le transazioni elettroniche e ridurre i costi delle commissioni. L'intesa, raggiunta presso il ministero dell'economia e le finanze, sulla quale l'autorità garante per la concorrenza e il mercato (Agcm) ha espresso parere favorevole, promuove ulteriormente "la digitalizzazione, la modernizzazione e la concorrenza dei servizi di pagamento, anche attraverso una maggiore comprensibilità, comparabilità e mitigazione dei costi delle transazioni con strumenti di pagamento elettronici". Cosa significa, in pratica? Vediamo quali sono le principali novità e quanto si risparmia, dopo la firma del protocollo comune redatto da banche e associazioni di settore.

L'obiettivo concreto è quello di ridurre le commissioni a carico delle piccole attività commerciali per l'uso del Pos nei pagamenti sotto i 30 euro, diffondendone l'utilizzo. Si prevede l'impegno di banche e operatori dei pagamenti a "promuovere iniziative commerciali" per "ridurre l'impatto dei costi delle transazioni di basso valore", sotto i 30 euro, rendendo poi "significativamente competitive" anche le transazioni elettroniche sotto i 10 euro. Gli enti che hanno stretto l'accordo dichiarano che si tratta di "una promozione esclusiva" per alcuni soggetti, come le attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, con compensi nell'anno di imposta precedente non superiori ai 400mila euro.

"Da oltre dieci anni chiediamo l'abbassamento del peso economico delle commissioni sui piccoli imprenditori. Siamo quindi soddisfatti che finalmente si sia concretizzato questo primo passo nella giusta direzione" commenta Marco Poggi, Responsabile delle Politiche Associative Confesercenti Modena. Secondo le stime di Confesercenti Nazionale, nel 2022 l'uso delle transazioni elettroniche è costato alle imprese, tra commissioni e costi accessori, circa 5 miliardi di euro. Ed è una spesa destinata a crescere: i pagamenti con carte e bancomat si valuta raggiungeranno i 367 miliardi nel 2023 e i 529 miliardi nel 2025, superando i pagamenti in contanti. Fino ad ora però questa crescita è stata pagata caramente dalle piccole imprese, che non riescono ad ottenere le condizioni contrattuali di chi muove grandi volumi di transazioni. Proprio alla luce di questo trend in crescita chiediamo che da misura temporanea si arrivi ad un provvedimento strutturale".

“Potrebbe essere un passo importante – commenta CNA Modena – a favore di commercianti, artigiani, operatori della ristorazione e del turismo per il contenimento dei costi legati al pagamento con bancomat, carte di credito e di debito. Ciò presuppone però la piena collaborazione delle banche e la capacità degli imprenditori di sfruttare l’opportunità fornita da questa operazione di trasparenza sfruttando la maggiore concorrenza che si creerà sul mercato. Ci attendiamo – continua la Confederazione – che l’Abi dirami al più presto la circolare operativa riguardante l’accordo e che, come stabilisce la Legge di Bilancio, siano evitati oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni."