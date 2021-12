Acetaia Giusti sbarca a Milano. Inaugurata la sua prima Bottega

A due anni dall’apertura della prima Bottega nel centro di Modena, Acetaia Giusti - la più antica acetaia al mondo fondata a Modena nel 1605 - inaugura il suo primo negozio nel cuore del capoluogo lombardo.

Apre ufficialmente il 14 di Dicembre - nella centralissima via Spadari - la nuova Bottega Giusti di Milano, il primo negozio dell’azienda fuori dai confini emiliani.

Riprendendo il format modenese, la nuova Bottega di Milano non sarà un semplice flagship store dell’azienda ma una vera e propria galleria esperienziale: 125 metri quadrati in cui conoscere approfonditamente i prodotti dell’antica Acetaia modenese circondati da oltre 60 botti secolari e altri antichi oggetti dell’arte acetiera.

Un ambiente dal design sofisticato, curato dall’architetto Claudia Fabbri dello studio Doppiospazio di Modena, e pensato per esprimere appieno tutta la preziosità di questo prodotto, che non a caso durante il Rinascimento era stato rinominato l’Oro Nero di Modena. Uno spazio evocativo con arredi creati su misura in ottone e legno di rovere antico, i materiali con cui si realizzano le botti per l’invecchiamento dell’aceto balsamico. Botti che vanno ad aumentare l’effetto suggestivo della bottega diventando anche veri e propri elementi d'arredo presenti sia in sospensione dal secondo piano soppalcato del negozio che a complemento delle pareti espositive.

Con le sue cinque vetrine affacciate all'incrocio fra via Spadari e via Victor Hugo, la luminosissima Bottega Giusti pone al suo centro una zona esperienziale dedicata alla degustazione, in cui i clienti possono intraprendere un vero e proprio viaggio sensoriale alla scoperta del lungo processo di produzione dell’Aceto Balsamico. Grazie alla presenza di una vera batteria di botti, il personale del negozio potrà illustrare al meglio l’antico metodo dei rincalzi e dei travasi, per poi procedere all’esame olfattivo del prodotto finale, alla valutazione del suo colore, e - ultimo ma non per importanza - all’assaggio.

Una Bottega che si trasforma in una sorta di “ambasciata” del Museo Giusti di Modena posizionata nel pieno centro della capitale della moda e del design italiano. Un ponte diretto con la storica sede dell’Acetaia, che dal 2018 ha aperto le sue porte al pubblico proponendo - all’interno del borgo agricolo di metà ‘800 che la ospita - un percorso esperienziale in 10 sale che racconta la storia millenaria dell’Aceto Balsamico, i segreti della sua produzione e l’incontro con la famiglia Giusti. Due format dalla vocazione fortemente didattica volti a trasmettere il grande valore e l’infinita passione che si concentra in ogni singola bottiglia di Aceto Balsamico Giuseppe Giusti.

Non solo un luogo dove vendere i propri prodotti quindi, ma anche una sfida per l’azienda che punta a farsi promotrice della più autentica tradizione del territorio modenese. Nel corso dell’anno, la nuova Bottega Giusti di Milano si animerà infatti di numerosi appuntamenti da non perdere: dalle masterclass dedicate alla cultura dell'aceto ad incontri con chef e produttori di eccellenze agroalimentari da tutta Italia; per raccontare l’importanza di un patrimonio regionale ricchissimo e portarlo sul palcoscenico della città più internazionalmente connessa del Paese. Uno spazio per celebrare storia ed eccellenza della grande cucina Emiliana nel mondo.

“L’apertura di questo primo negozio fuori dai confini regionali, rappresenta un grande trampolino di lancio per la nostra azienda” racconta Claudio Stefani Giusti CEO dell’impresa modenese. “Da oltre 400 anni la nostra famiglia lavora per promuovere la cultura dell’aceto balsamico nel mondo, un prodotto ricco di tradizione che produciamo con orgoglio da 17 generazioni. Crediamo che poter raccontare una storia così affascinante sia al contempo un privilegio e un punto di forza: lo facciamo ogni giorno aprendo le porte della nostra Acetaia e del nostro Museo a visitatori provenienti da tutto il mondo. Con questa nuova Bottega vogliamo portare un pezzettino di storia della nostra azienda e dell’Aceto Balsamico di Modena nel cuore di Milano con l’ambizione di replicare presto il format in altre città in Italia e all’estero”

L’apertura della bottega suggella un’annata di grandi successi per l’azienda Modenese che, nonostante le sfide presentate della pandemia, è riuscita a portare avanti i suoi obiettivi di espansione internazionale aprendo due nuove filiali a Hong Kong e Monaco, che si vanno ad aggiungere alle due già esistenti di New York e Seul. Strutture agili in grado di incrementare le opportunità in mercati ritenuti strategici per l’espansione aziendale.

Sull’onda di questi ottimi traguardi Acetaia Giusti progetta anche l’apertura di un terzo punto vendita a Bologna, previsto per il primo semestre del 2022, oltre al già annunciato ampliamento della superficie aziendale improntato alla bioedilizia in programma per l’anno a venire.