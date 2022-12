Acetaia Giusti riceve il "Premio 100 Eccellenze Italiane"

Acetaia Giusti, il più antico produttore di Aceto Balsamico di Modena, fondata nel 1605 e guidata oggi da Claudio Stefani - 17esima generazione della famiglia – ha ricevuto il “Premio 100 Eccellenze Italiane”, nella splendida cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma.

“È un onore ricevere un riconoscimento tanto importante. Ci rende orgogliosi e consapevoli del lavoro che stiamo facendo e ci spinge a migliorare ogni giorno per contribuire alla diffusione del Made in Italy e per continuare a condividere la cultura di questa eccellenza modenese. Ci tengo a ringraziare tutto il team Giusti per il lavoro che svolge ogni giorno, con passione e dedizione, per raggiungere insieme gli obiettivi di crescita aziendale e per garantire lo sviluppo e il perfezionamento della nostra realtà.” commenta Claudio Stefani, AD di Acetaia Giusti.

Cento personalità di alto profilo ed importanti imprese ed enti che meglio incarnano il concetto di italianità vengono celebrate con un tributo all’Italia migliore, del sapere e del saper fare. La prestigiosa iniziativa, giunta all’ottava edizione, è promossa dall’associazione Liber, in collaborazione con la casa editrice Rde dell’editore Riccardo Dell’Anna.

La manifestazione celebrativa, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli altri Ministeri, si svolge presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. Tutti i riconoscimenti celebrano il Made in Italy nella sua accezione più completa: manifattura, genio e stile. Le storie di successo presentate sono state scelte in base a criteri inerenti all’accreditamento storico, alla reputation, alla crescita, ai tratti innovativi, ai premi ricevuti, allo standing internazionale e alla responsabilità sociale dimostrata (sostenibilità delle organizzazioni, dei processi, dell’impatto ambientale e delle interconnessioni umane).