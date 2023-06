Acetum. il leader dell’Aceto Balsamico di Modena, si certifica B-Corp

Acetum, il più grande produttore di Aceto Balsamico di Modena al mondo, è la prima azienda del settore ad essere certificata B-Corp.

Le B-Corp sono imprese - certificate dall’ente non-profit B Lab - che soddisfano standard rigorosi in relazione al benessere della loro forza lavoro, all’impegno verso la comunità locale e alle sfide etiche e ambientali nelle loro catene di approvvigionamento e distribuzione. Le aziende certificate B-Corp mettono al centro della loro organizzazione l’impegno nell’affrontare questi fattori, coinvolgendo tutti i dipendenti nel processo e garantendo al contempo trasparenza e responsabilità. Ad oggi, in Italia esistono solo 220 aziende con tale certificazione, mentre nel mondo ve ne sono circa 6500.

“B-Corp rappresenta più di una certificazione, è un modo di fare business. In Acetum, le nostre persone lavorano ogni giorno facendo tesoro della tradizione italiana e rispettando il nostro ruolo nella comunità locale ma sempre con uno sguardo rivolto al futuro. Siamo orgogliosi di realizzare i nostri aceti in modo sempre più sostenibile per portare gocce dal sapore inconfondibile da Modena in tutto il mondo” afferma Michele Di Vincenzo, responsabile del progetto B Corp per la società. “E con la certificazione siamo lieti di poter ora dimostrare in modo chiaro l’importanza e la profondità di questo impegno a tutti i nostri stimati clienti, e alle migliaia di consumatori che ci scelgono ogni giorno.”

Acetum, con oltre 250 dipendenti diretti e un volume produttivo che per l’Aceto Balsamico di Modena IGP rappresenta quasi un quarto dell’intera produzione del comparto, prevede di raggiungere nel 2023 un fatturato di 120 milioni e una quota di export superiore al 90%. Acetum è leader anche nella produzione di aceti speciali e di glasse all’aceto, delle quali è stata l’inventrice con un brevetto depositato 23 anni fa.

“Sono estremamente orgoglioso che la nostra azienda abbia ottenuto questa certificazione, poiché lavoriamo continuamente per preservare le tradizioni della mia famiglia e della comunità locale, rispettando questo antico mestiere e la passione per l’alta qualità del nostro aceto che viene prodotto, invecchiato e imbottigliato nel modo più sostenibile”, ha dichiarato Cesare Mazzetti, Presidente di Acetum “Già dallo scorso anno la nostra azienda è diventata una società benefit, oggi abbiamo fatto un ulteriore grande passo che testimonia il grande impegno e la dedizione che non solo la direzione, ma tutto il nostro personale infondono nel proprio lavoro, condividendo la visione comune di un futuro migliore e più giusto sia per le persone che lavorano nella filiera produttiva che per l’ambiente in cui vive il nostro meraviglioso settore.”

Una B-Corp è un’azienda che si impegna alla trasparenza e alla responsabilità, perseguendo obiettivi sociali e ambientali. Le B-Corp possono ottenere la certificazione soddisfacendo determinati standard relativi a tali obiettivi. B Lab è l’ente no profit che si occupa di questa certificazione.