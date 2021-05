In provincia di Modena sono oltre 11 mila gli imprenditori che hanno aperto il “cassetto digitale”

Un milione di imprese ha aperto ad oggi il “Cassetto digitale dell’imprenditore”: un risultato significativo, con una crescita delle attivazioni del 100% in poco più di un anno, frutto dell'impegno di tutto il Sistema Camerale e di InfoCamere nell’azione di partnership istituzionale con le imprese, per la messa a disposizione di strumenti digitali di reale semplificazione e innovazione.

L’iniziativa è stata avviata nel 2017 con l’intenzione di assumere un ruolo di “interfaccia” tra il mondo imprenditoriale e l'Amministrazione pubblica. Con il Cassetto Digitale, infatti, ogni imprenditore accede gratuitamente alle informazioni ed ai documenti ufficiali della propria impresa, quali visure, atti, bilanci, fatture elettroniche, stato delle proprie pratiche presentate al Registro Imprese e molte altre informazioni a portata di mano anche su supporto mobile.

Questo traguardo vuol essere un nuovo segnale di come il Sistema Camerale stia interpretando il concetto di trasformazione digitale, prioritaria per il mondo produttivo e per il sistema Paese, per il tramite di iniziative concrete: ogni cassetto digitale, infatti, rappresenta un imprenditore dotato di identità digitale che acquisisce sempre maggior consapevolezza del valore del patrimonio informativo delle Camere di Commercio aperto alle esigenze della propria impresa.

Il servizio ha visto aderire, senza oneri, tutte le diverse forme di impresa, con alcuni importanti cluster economici quali le società di capitali e le imprese individuali che rappresentano il 79% delle attivazioni. Non senza lungimiranza, questo innovativo servizio si è dimostrato tempestivamente attuale in questo particolare periodo storico, rappresentando un esempio concreto di come impresa e Pubblica Amministrazione possano instaurare e sviluppare un rapporto continuativo assicurato dai paradigmi della fruizione in digitale.

Con questa convinzione, le Camere stanno lavorando per rendere impresa.italia.it un punto di contatto sempre più efficace tra l’impresa e l’architettura amministrativa del Paese, a supporto del percorso di semplificazione atteso dal sistema imprenditoriale e confermando il ruolo del sistema camerale italiano quale naturale interlocutore per l‘impresa del futuro.

Le adesioni

In provincia di Modena le imprese aderenti al cassetto digitale sono 11.106 su 72.238 imprese registrate in totale alla data del 22 aprile 2021; la quota percentuale di adesioni si attesta al 15,37% mentre i documenti scaricati in complesso sono 27.191.

In Emilia-Romagna le imprese che hanno aperto il cassetto digitale sono 71.137 su un totale imprese registrate di 449.361, ovvero una quota del 15,83% e i documenti scaricati in complesso sono 167.396.

A livello nazionale si è arrivati a 1.000.481 adesioni su un totale imprese pari a 6.078.031, la quota è del 16,46% e i documenti scaricati sono 2.482.429.