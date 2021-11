Il Mercato coperto lancia per le feste natalizie la "Albinelli Box"

Da martedì 16 sarà possibile acquistare, per farne dono, l’Albinelli Box, sapori unici nel cuore di Modena. Si tratta di un'iniziativa commerciale per promuovere il Mercato Albinelli nel periodo natalizio e anche dopo, una vera e propria smart box per far scoprire il Mercato Albinelli e i suoi prodotti del territorio, che contiene buoni spesa dal valore di 5 euro ciascuno; l’acquisto minimo ammonta a 30 euro, ma è possibile aumentarne il valore aggiungendo altri buoni, che sono cumulabili e possono essere spesi presso gli operatori e ristoratori del Mercato, entro e non oltre il 30 Giugno 2022.

Ciascuna Albinelli Box contiene i buoni spesa; un pieghevole informativo sul Mercato Albinelli (la storia, i banchi presenti, la mappa dove sono indicate tutte le attività); una calamita con l’immagine simbolo dell’Albinelli, la Fanciulla col canestro di frutta, opera scultorea in bronzo di Giuseppe Graziosi, scultore, pittore, grafico e fotografo modenese, posta sulla fontana, al centro del Mercato per fornire acqua per il lavaggio di frutta e ortaggi, realizzata nel 1931 come sua prima commessa pubblica locale. Può essere un regalo aziendale - il costo è completamente deducibile fiscalmente - perfetto per clienti o dipendenti, oppure un’idea unica per far scoprire agli amici o ai parenti le tradizioni gastronomiche di Modena. L’Albinelli Box è acquistabile direttamente al Mercato: in direzione, allo stand 100 dall’8 al 24 dicembre, presso gli operatori che si sono resi disponibili a promuovere l’iniziativa, oppure sul sito del mercato con pagamento tramite bonifico bancario e spedizione. Per informazioni si può telefonare dal lunedì al venerdì allo 059.211.18 o visitare il sito del Mercato.

L’operazione, che gode del patrocinio del Comune di Modena, ideata per promuovere e valorizzare il Mercato Albinelli, è stata possibile grazie al supporto di Azienda Cartaria Modenese, Gtechnology, Hera Comm, Hotel Zoello Je Suis, Lapam.