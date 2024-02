Mezzo secolo tra ago e filo, un riconoscimento per la tappezzeria Balestri

"È una grande emozione per me, ma per tutta Lapam Confartigianato, consegnare un riconoscimento a chi ha mostrato passione, attaccamento al proprio lavoro, al proprio territorio e fedeltà a tutta l’associazione". Con queste parole Romana Pollacci, responsabile dell’area del Frignano per Lapam Confartigianato, ha consegnato una targa di riconoscimento a Alfonso Balestri che con la sua ditta individuale, da sempre associata Lapam Confartigianato, ha celebrato nel 2023 50 anni di attività. “Da mezzo secolo, con passione e orgoglio, un punto di riferimento di una intera comunità” recita la targa consegnata al titolare.

"Festeggiare 50 anni di attività non è assolutamente di poco conto – continua la responsabile Lapam Pollacci –. Come associazione siamo entusiasti e orgogliosi quando una nostra impresa associata raggiunge traguardi così importanti, perché significa che il lavoro di sinergia tra l’attività e l’associazione ha funzionato ed è stato in grado di costruire qualcosa di duraturo nel tempo. Lapam Confartigianato ha una mission ben precisa, che è quella di promuovere la cultura del lavoro autonomo, oltre a supportare e tutelare gli interessi degli imprenditori. Celebrare questa ricorrenza con Alfonso Balestri incarna appieno questo significato".

"È una bella soddisfazione ricevere questo riconoscimento – afferma Balestri, titolare dell’omonima attività di tappezzeria –, anche perché rappresenta una modalità per mettere nuovamente in luce quei mestieri, come il mio, che stanno lentamente scomparendo. Vedere riconosciuto il proprio lavoro da un'associazione di categoria come Lapam può invitare i giovani a incuriosirsi e ad avvicinarsi a questo mondo che può regalare grandi gioie, anche grazie a una formazione costante nelle scuole: oltre all’attività teorica, infatti, è importante che gli studenti e le studentesse visitino le aziende e tocchino con mano che cosa significa il mondo del lavoro artigiano per comprendere meglio le dinamiche lavorative. Non è stato semplice affrontare le sfide dell’imprenditoria, dalle crisi fino all’evoluzione dei tempi. Il lavoro duro, il rispetto reciproco, la qualità del prodotto e un servizio a misura del cliente però hanno contribuito a fare andare avanti l’attività".

Fondata il 10 settembre 1973 per sua volontà, la ditta individuale Balestri Alfonso è specializzata in tappezzeria, materassi e tendaggi, lavorando su ordinazione e assistendo il cliente con opere di manutenzione e riparazione. Il negozio, situato in Piazza Toscanini a Pavullo, realizza tende da sole e da interno, effettua coperture divani, poltrone, sedie e qualsiasi altro elemento di arredo che lo permetta e, inoltre, effettua piccole riparazioni di sedili di auto e moto. L’attività è specializzata anche nella vendita di accessori per tende e cuscini e fornisce servizio personalizzato su richiesta, punto di forza della realtà.