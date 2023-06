Alimenti in fibre vegetali. Da Sassuolo la start up “Nuvola Zero”

Zero carboidrati, zero farine, lieviti, glutine o zuccheri. E’ Nuvola Zero la star up made in Sassuolo che sta rivoluzionando l’industri alimentare.

Il tutto nasce da un’intuizione di Cesare di Stefano e Sabrina Venturelli, e dalla collaborazione con il tecnologo-chef della scuola alberghiera di Serramazzoni, Valerio Cabri: brevettare una ricetta innovativa con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di tutte le persone, sia di coloro che hanno una vita frenetica ma vogliono rimanere in forma con gusto, sia di chi ha allergie alimentari.



Una linea di prodotti in continua evoluzione, tutti rigorosamente con un obbiettivo: abbattere i livelli di carboidrati. La novità è stata quella di realizzare e produrre alimenti, si va dal dolci, snack, pane, prodotto utilizzando uova, acqua, olio e fibre vegetali di agrumi, e tanto altro, totalmente privi di carboidrati, infatti tutti i prodotti hanno 0% di carboidrati e zuccheri in etichetta nutrizionale. Gli altri claim su cui la start up sassolese punta sono il senza glutine e il senza lattosio, non meno importanti per tutte quelle persone che purtroppo riscontrano una delle due o entrambe le problematiche.

I prodotti Nuvola Zero, infatti, sono ricchi di fibre e di proteine, le prime aiutano ad avere un senso di sazietà maggiore, rallentando la digestione e regolarizzando la motilità intestinale. L’idea ha avuto subito successo facendo ottenere a Nuvola Zero due brevetti (di cui uno internazionale, e un terzo in arrivo) sul metodo di impasto da loro utilizzato. Ma i riconoscimenti di Nuvola Zero non si fermano qui. A Maggio 2023 la start up ha ricevuto dalla camera dei Deputati un "Riconoscimento internazionale per le migliori startup innovative italiane"

Dal 2021 ad oggi si è espansa rapidamente arrivando anche a vendere i loro prodotti in Francia, Spagna e Germania. Oggi Nuvola Zero è arrivata a fatturare un milione di euro. Nel laboratorio di Sassuolo sono attualmente impiegate 5 persone e la start up ha ricevuto anche un finanziamento di 150 mila euro dalla Regione Emilia- Romagna proprio grazie al suo carattere innovativo.

In Italia i loro prodotti sono venduti in circa 80 farmacie e in oltre 200 negozi operanti anche nella grande distribuzione.