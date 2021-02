Aliplast e Panariagroup: insieme per la rigenerazione di film plastici

Grazie al progetto sviluppato nel tempo per il recupero e la rigenerazione di film plastici utilizzati dal gruppo ceramico modenese per imballare le piastrelle, nel 2020 ne sono stati trattati più di 230.000 Kg. Questo ha permesso di evitare l’emissione in atmosfera di oltre 450 tonnellate di CO2