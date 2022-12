All'R-Nord apre il punto vendita di Aldi

Apre il 22 dicembre il supermercato a marchio Aldi nel complesso R-Nord di Modena, negli stessi spazi dove era collocato il punto vendita di Coop Alleanza 3.0, e nel frattempo l’operatore commerciale ha concordato con il Comune una serie di interventi di miglioramento e riqualificazione dell’area. Lo ha annunciato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli rispondendo in Consiglio comunale, nella seduta di oggi, lunedì 12 dicembre, a un’interrogazione presentata dal capogruppo del Pd Antonio Carpentieri che riportava la preoccupazione dei cittadini per la perdita di un servizio importante per tutta la zona di Sacca e Crocetta.

Nel frattempo, proseguono gli investimenti pubblici nella zona nord della città (tra Progetto Periferie e fondi Pnrr per il Pinqua, il Piano nazionale per la qualità dell’abitare) e anche per il comparto Esselunga si sta completando il lavoro tecnico che porterà alla fine di gennaio al rilascio dei permessi di costruire inerenti a urbanizzazioni, parcheggio multipiano, struttura di vendita e la nuova rotatoria di via Romania.

“La bonifica bellica – ha spiegato il sindaco rispondendo a una specifica richiesta dell’interrogazione - è già terminata, così come la bonifica ambientale del primo stralcio. Subito prima di Natale è fissata la seduta della conferenza dei servizi per il secondo stralcio, a seguito della quale si potranno perfezionare gli ultimi passaggi tecnico-giuridici (compresa la cessione delle aree). I lavori di Esselunga, quindi, dovrebbero partire tra febbraio e marzo”.

Rispetto al punto vendita dell’R-Nord, invece, il sindaco ha ricordato che nella zona la cooperazione era presente dal 1972 (“comprensibile quindi la sorpresa e la preoccupazione dei cittadini alla notizia della chiusura”), ma Aldi rappresenta uno dei principali gruppi europei della grande distribuzione e le riviste del settore, come “Altroconsumo” esprimono giudizi positivi sul rapporto qualità prezzo che offre.

Insieme all’Amministrazione comunale sono stati programmati alcuni interventi del nuovo operatore sulla sicurezza urbana e il decoro dell’area. Con la Polizia locale, per esempio, è stato previsto un incremento della videosorveglianza (con almeno due telecamere in più), un presidio con vigilanza privata diurna e notturna, oltre a interventi di riordino del verde e delle aiuole su via Attiraglio e l’implementazione della luce perimetrale.

È stata anche ripristinata l’illuminazione del parcheggio a ovest dell’edificio ed è stato garantito l’impegno di Aldi a regolarne la disponibilità per i fruitori del palazzo. In accordo con Cambiamo e con l’amministratore di condominio, inoltre, Aldi ha assunto l’impegno di riordinare gli arredi, imbiancare alcuni angoli e nicchie dell’edificio, inserire nuovi contenitori per la raccolta differenziata e sostituire piastrelle danneggiate del pavimento d’ingresso della galleria.

Il sindaco, dopo aver ricordato che è già attivo da alcune settimane il bar-caffetteria, chiuso in occasione dell’emergenza sanitaria e mai più riaperto, ha comunicato che Coop Alleanza 3.0 sta valutando per lo spazio ex parafarmacia alcune offerte di tipo commerciale o per attività di servizio alla persona.

Rispondendo a una richiesta dell’interrogazione, inoltre Muzzarelli ha precisato che il personale del supermercato Coop è stato ricollocato in altri punti vendita senza nessun esubero e nessuna ora di cassa integrazione.