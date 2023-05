Finpro, Andrea Benini è il nuovo Presidente. Bilancio 2022 positivo

ssemblea dei soci di FINPRO: approvato un bilancio positivo. È Andrea Benini il nuovo presidente

Buoni risultati economici, solidità patrimoniale, efficientamento della struttura: si è svolta il 18 maggio l’Assemblea di Finpro società cooperativa, i cui soci hanno approvato un bilancio positivo e nominato il nuovo consiglio di amministrazione in base alle indicazioni emerse dalla consultazione svolta da Legacoop Estense. Il nuovo presidente è Andrea Benini, che prende il posto dell’uscente Massimo Scacchetti, che rimane al suo fianco come vicepresidente vicario.

Nata a Modena nel 1997 – e presente anche a Ferrara dal 2016 – Finpro è cresciuta nel tempo supportando le cooperative e le imprese sociali dell’Emilia e del Nord Italia, tramite le società controllate Finpro Liguria e Finpro Lombardia e il lavoro di circa 120 dipendenti. La cooperativa fornisce servizi amministrativi, contabili, finanziari e di tesoreria e affianca l’attività di circa 150 imprese socie con la consulenza specialistica in ambito direzionale, giuslavoristico, tributario e societario.

“Sono onorato della fiducia ricevuta dai soci e spero di poter dare il mio contributo allo sviluppo di Finpro nei prossimi anni. Ringrazio Massimo Scacchetti e tutto il consiglio di amministrazione uscente per il lavoro svolto in questi anni non semplici – afferma Benini – e do il benvenuto ai cinque nuovi consiglieri. Si chiude un mandato impegnativo, che ci consegna una struttura solida e rinnovata, in grado di guardare al futuro con fiducia, forte di importanti competenze e radicamento territoriale. Puntiamo a un consolidamento del rapporto strategico con Legacoop, nella direzione anche di un ampliamento della gamma di servizi offerti in coerenza con le nuove necessità delle cooperative, sia tramite l’acquisizione di competenze specialistiche, sia con forme di collaborazione strutturata”.