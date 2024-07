Addio a Skipass, annullata l'edizione 2024 della fiera della montagna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Avrebbe compiuto trent'anni il prossimo autunno, ma l'edizione del trentennale non ci sarà. Skipass chiude i battenti e con la fiera internazionale del settore si chiude probabilmente un'era. L'annuncio ufficiale è arrivato solo oggi, ma la notizia circola già tra gli addetti ai lavori: Modena non ospiterà più la kermesse del "circo bianco", che dalla sua prima edizione nel 1994 era diventato punto di riferimento per il mondo delle attività economiche che ruotano attorno agli sport invernali, dai comprensori turistici alle aziende produttrici di materiali, fino ovviamente agli sportivi stessi.

BolognaFiere, che dallo scorso anno è proprietaria di Modenafiere dopo l'uscita forzata del Comune, ha comunicato nel primo pomeriggio di oggi che l’edizione 2024 di Skipass è stata annullata.

La motivazione? "A seguito dei profondi cambiamenti intervenuti nel mercato delle attrezzature per gli sport invernali, sono venuti a mancare i presupposti che avevano determinato il successo della manifestazione".

“I crescenti costi di organizzazione della manifestazione ci avevano già spinto al termine della precedente edizione a verificare con aziende e istituzioni l’opportunità di proseguire con l’iniziativa” dichiara Celso De Scrilli, Presidente di ModenaFiere “nel mese di Maggio si è dovuto purtroppo prendere atto che non ci sono più le condizioni per organizzare Skipass con una proposta adeguata per espositori e visitatori, tanto meno dal punto di vista imprenditoriale”.

Il settore fieristico, come è noto, sta attraversando cambiamenti epocali e vive anni di crisi, probabilmente troppo ancorato a format che non garantiscono più una sostenibilità economica come avveniva nei decenni scorsi. Il fatto che Skipass fosse l'unico evento di settore, con un richiamo nazionale se non addirittura internazionale, aveva fatto ben sperare per il suo mantenimento - pur tra gli alti e i bassi degli ultimi anni - ma così evidentemente non è stato.

Un duro colpo anche per l'ente fieristico modenese, che vive in una fase di profonda incertezza che perde uno dei suoi fiori all'occhiello. Sul futuro incombono nubi molto pesanti.