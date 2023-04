J Colors di Finale Emilia, annunciata nuovamente la chiusura dello stabilimento

La storia si ripete, dopo quattro anni, alla J Colors di Finale Emilia. Lo annunciano i sindacati: "Nell’incontro di mercoledì scorso tenutosi a Milano con la proprietà di J Colors, ancora una volta, dopo mesi di promesse sul rilancio dello stabilimento di Finale Emilia, ci viene comunicata la decisione di chiudere lo stabilimento entro il mese di luglio: una scelta improvvisa e inaspettata, sbagliata nel metodo e nel merito, che scarica sui più deboli gli errori accumulati dalla proprietà nel corso degli anni".

"Ancora una volta l’azienda sceglie la via più breve e secondo noi più grave: chiudere uno stabilimento - che si è rivelato essere produttivo - per superare una fase di difficoltà, infischiandosene del destino di 24 lavoratori e lavoratrici", a denunciare la situazione sono Uiltec e Filctem.

Le Organizzazioni Sindacali, l’Rsu aziendale e i dipendenti ritengono "inaccettabile" la decisione, in quanto la stessa proprietà si era impegnata anche nei confronti delle istituzioni, Regione Emilia Romagna e Comune di Finale Emilia, nel maggio del 2020, per il rilancio di uno stabilimento che, non dimentichiamolo, ha usufruito degli incentivi post-terremoto che ne hanno permesso la ricostruzione ex-novo.

Per questo motivo i lavoratori e le lavoratrici in assemblea hanno votato all’unanimità l’apertura dello stato di agitazione, con un pacchetto di ore di sciopero da mettere in campo già nei prossimi giorni e chiedono alla Regione e al Comune di attivarsi nei confronti della proprietà per scongiurare una chiusura che avrebbe effetti devastanti sulla vita dei dipendenti e di una comunità che già è stata messa a dura prova.