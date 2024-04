Ikea ha aperto il suo Plan & Order Point al Grandemilia di Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ikea debutta a Modena, aprendo oggi in città il primo Plan & Order Point della regione: si tratta di uno spazio dedicato esclusivamente alla progettazione e all'acquisto online di soluzioni d'arredo, per tutti gli ambienti. Nel nuovo presidio della multinazionale, che si sviluppa su una superficie di 60 metri quadrati nel centro commerciale Grandemilia, i clienti potranno usufruire di consulenze personalizzate per pianificare e arredare le diverse aree della casa ma anche uffici, spazi di lavoro e attività commerciali.

"Siamo felici di poter accogliere da oggi i clienti di Modena, rendendo ancora più semplice l'incontro con noi e la nostra offerta, in un territorio, quello emiliano, per noi molto importante", evidenzia Deborah Sabbatini, responsabile del negozio Ikea di Bologna, aggiungendo: "Con questa apertura vogliamo favorire ulteriormente i ritmi e le necessità delle persone, che potranno scegliere di volta in volta come e dove interagire con noi, dai negozi fisici all'online ai punti di ritiro".

Con la nuova apertura, Ikea rafforza la propria presenza in Emilia-Romagna, che registra oltre quattro milioni di visitatori all'anno attraverso i tre negozi di Bologna, Rimini e Parma, cui si affianca il Distribution Center di Piacenza, uno dei più grandi centri logistici di Ikea in Europa: serve i clienti italiani e 70 negozi in 16 paesi, anche in Medio Oriente e Africa. (DIRE)