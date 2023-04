Nomi e numeri (record), l'assemblea degli azionisti di Hera approva bilancio e dividendi

Via libera al bilancio e alla distribuzione dei dividendi agli azionisti. Il sì dell'assemblea dei soci ai risultati economici raggiunti da Hera nel 2022 porta nelle tasche degli azionisti anche 186,1 milioni di dividendi complessivi da distribuire. Per Bologna, che è il primo azionista del gruppo con 8,4% delle quote, è in arrivo un assegno da 15,6 milioni di euro circa (il secondo azionista pubblico, ConAmi, incasserà intorno ai 13,4 milioni).

La multiutility ha chiuso il 2022 con 20,082 miliardi di ricavi, 1,2 miliardi di margine operativo lordo (+6,2%) e un utile netto di 372,3 milioni (+4,3%). L'utile di pertinenza degli azionisti ammonta a 322,2 milioni: dell'utile di esercizio, 13,5 milioni sono destinati a riserva legale, 71 milioni a riserva straordinaria, mentre 186 saranno distribuiti tra gli azionisti, ai quali saranno riconosciuti 0,125 per ogni azione ordinaria posseduta. Il dividendo è in crescita di 0,5 centesimi rispetto allo scorso anno e continuerà a crescere, se le previsioni del piano industriale saranno confermate, fino ad arrivare ai 15 centesimi per azioni previsti per il 2026.

"L'esercizio 2022 si è chiuso positivamente, con risultati superiori alle attese", ha detto Tomaso Tommasi di Vignano, oggi alla sua ultima assemblea come presidente esecutivo di Hera (incarico che ha ricoperto dal 2003). "Dopo il 2021 questa è una delle migliori crescite registrate in oltre 20 anni dal gruppo, maggiormente apprezzabile alla luce del contesto esterno in cui è stata realizzata", ha sottolineato. L'assemblea ha approvato il bilancio con il 97,97% di voti favorevoli.

I nomi e i compensi

L'assemblea dei soci di Hera ha anche eletto i nuovi membri del consiglio di amministrazione della multiservizi. Passano tutti i candidati della lista 1, quella presentata dagli azionisti pubblici, che ha ottenuto il 67,83% dei voti favorevoli: Cristian Fabbri (attuale ad di Hera Comm, indicato dai Comuni della Romagna per la presidenza), Orazio Iacono (ad del gruppo), Gabriele Giacobazzi, Monica Mondardini, Fabio Bacchilega, Gianni Bessi (indicato dai Comuni della Romagna, lascia il seggio di consigliere regionale nel gruppo Pd), Lorenzo Minganti (ex sindaco dem di Minerbio), Milvia Mingozzi, Grazia Ghermandi, Alessandro Melcarne, Marina Monassi.

Per la lista 3, la seconda più votata (25,6%) entrano Francesco Perrini, Paola Schwizer e Alice Vatta, per la 2 (7,98%) Bruno Tani. Le new entry sono Fabbri, Bessi, Ghermandi, Mignozzi, Monassi e Perrini.

L'assemblea ha anche approvato il compenso per i membri del cda: 40.000 euro lordi all'anno, in linea con il precedente mandato.

La proposta di confermare i compensi senza modifiche arriva dal presidente del patto di sindacato dei Comuni, il sindaco di Modena, Carlo Muzzarelli. "So che sto deludendo qualcuno", ammette il sindaco. Poco prima gli azionisti avevano votato anche la remunerazione dei manager: nel 2022 il presidente esecutivo Tomaso Tommasi di Vignano ha percepito 380.000 di compenso fisso e 379.000 di variabile per un totale di 773.242 euro, mentre l'ad Orazio Iacono, nominato l'11 maggio scorso in sostituzione di Stefano Venier, ha ricevuto in tutto 374.280 euro. Remunerazioni che verranno confermate (il 64,56% ha votato a favore, il 30,20% contro). "Notiamo un elemento di discrezionalità e la possibilità di concedere bonus e una tantum per operazioni straordinarie. Su questo con il cda uscente abbiamo avuto uno schietto confronto", ha detto Aldo Bonatti, parlando in assemblea a nome del socio Etica Sgr e chiedendo di poter discutere di questo e altri temi con il nuovo cda che si insedierà oggi pomeriggio.

L'intervento di Muzzarelli

Dal palco dell'assemblea dei soci, il presidente del patto di sindacato dei 111 Comuni azionisti di Hera, il sindaco di Modena, Carlo Muzzarelli, invita a utilizzare tutte le risorse del Pnrr. "Non dobbiamo perdere nemmeno un euro", ammonisce Muzzarelli. "Anche Hera ha ottenuto fondi, vanno utilizzati tutti, dimostrando che i territori stanno in una traiettoria di sostenibilità vera", prosegue il sindaco. La multiservizi ha ottenuto risorse complessive per 190 milioni di euro (30 a Modena e 27 milioni a Bologna). "Dobbiamo potenziare quello che siamo, potenziare i territori investendo, per esempio, sulla rete idrica", indica Muzzarelli, che sul ruolo dei Comuni nell'azionariato dice: "Dobbiamo continuare a stare dentro Hera per dare voce si territori". L'intervento del sindaco all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio e per la nomina del nuovo cda è stata l'occasione per ringraziare il presidente uscente, Tomaso Tommasi Di Vignano, giunto al termine del suo lungo percorso in Hera. "Lo dobbiamo ringraziare per l'autorevolezza dimostrata in questi anni", dice Muzzarelli, che riconosce a Tommasi "mai un atteggiamento di potere, sempre di ascolto e di presenza". Il sindaco loda anche la reazione della società alla crisi energetica dello scorso anno. "Ha reagito come sa fare, facendo le scelte giuste e mantenendo i piedi per terra", conclude.