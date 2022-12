Inaugura domani il supermercato a marchio Aldi all'RNord

A due mesi dalla chiusura di Coop, è pronto a riapre i battenti il punto vendita che occupa i locali al piano terra del complesso RNord di strada Canaletto Sud. Inaugura infatti giovedì 22 dicembre il nuovo punto vendita a marchio Aldi, insegna che debutta nel capoluogo.

Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 20:30 e la domenica dalle ore 8:30 alle 20:30, il negozio offre ai propri clienti 981,05 m2 di spazio vendita e 60 parcheggi gratuiti.

In occasione della nuova apertura, ALDI propone ai suoi clienti anche speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali, per invitare i cittadini di Modena "a scoprire la qualità, la freschezza e la convenienza dei propri prodotti".

L’apertura di Modena consolida la presenza di ALDI in Emilia-Romagna, dove ora sono 22 i punti vendita sul totale nazionale di 152 aperture complessive e 2.991 persone impiegate. Il nuovo negozio fornirà 12 nuove opportunità lavorative, portando a quota 347 il numero di collaboratori sul territorio emiliano. Numeri che consolidano il piano di espansione nelle regioni del Nord, con l’obiettivo di portare nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale.

Il piano costante di aperture ALDI vede in calendario altre 3 inaugurazioni: insieme al negozio di Modena, ALDI aprirà il 22 dicembre anche a Belluno, Vigevano (PV) e Torri di Quartesolo (VI). Grazie a queste aperture, ALDI raggiunge e supera il traguardo dei 150 punti vendita sul territorio fin dal suo ingresso nel mercato italiano nel 2018.