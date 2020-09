A Carpi apre anche un nuovo store per animali di Arcaplanet

Continua l’importante progetto di sviluppo di Arcaplanet, la catena distributiva leader in Italia nel pet care che già conta oltre 350 punti vendita tra Italia e Svizzera e oltre 1700 dipendenti. Dopo le recenti quattro aperture di Luglio, sono altrettante le inaugurazioni di nuovi punti vendita tra centro e nord Italia, organizzate precisamente il giovedì 10 e sabato 12 settembre.

Le città che ospitano i nuovi pet store sono Carpi e Castenaso (BO), in Emilia – Romagna, Fiumicino, nel Lazio, e Trieste, in Friuli-Venezia Giulia. Il negozio di Carpi aprirà domani, 10 settembre, in via dell'Integrazione, negli spazi del nuovo polo commerciale.

Così commenta Marzio Bernasconi, direttore vendite e E-commerce di Arcaplanet: “Il nostro progetto di espansione in Italia continua; l’obiettivo rimane quello di incrementare la prossimità e i punti di contatto tra consumatori e i nostri pet store. Vogliamo fornire il migliore supporto a chi ama gli animali e proponendo un’ampia selezione di prodotti di qualità e l’eccellenza del nostro servizio".

Con i nuovi store la catena godrà di circa 2.200 mq complessivi in più di superficie di vendita offrendo nuove importanti opportunità di lavoro a 16 nuove risorse. Gli addetti verranno formati attraverso il training dedicato e specialistico dell’Academy di Arcaplanet, condotto da docenti esperti nel settore e veterinari. Il numero totale degli store della catena sale così a 357 (in Italia e in Svizzera).

A carpi il negozio seguirà gli orari: Lun/Sab 9.00/20.00, Dom 10.00/20.00.