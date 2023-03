Apre "Casa Toschi", uno spazio dedicato alle tradizioni gastronomiche di Vignola

Si chiama Casa Toschi il nuovo e innovativo spazio inaugurato oggi a Savignano sul Panaro (MO), a pochi passi dallo storico stabilimento dell’azienda Toschi Vignola. Ospiterà uno store con tutti i prodotti di Toschi Vignola, dalle iconiche ciliegie sotto spirito all’Amarena, dagli sciroppi ai topping, dai liquori all’aceto balsamico. E poi un bar, una gelateria e una cucina per degustazioni, food experience, masterclass ed eventi. Sarà un polo attrattivo per il turismo del territorio modenese. Casa Toschi è il risultato di un’opera di rigenerazione urbana attraverso la quale è stato recuperato e ristrutturato un palazzo storico. Uno spazio di oltre 160mq in via Gaetano Tavoni che, oltre allo store, accoglierà al suo interno spazi attrezzati per eventi e iniziative dedicate alla “Toschi Experience”.

“La nostra è un’azienda storica, nata dall’idea di mio padre Giancarlo di produrre ciliegie sotto spirito – spiega Massimo Toschi, Presidente di Toschi Vignola. L’impegno della mia famiglia è sempre stato e continua ad essere quello di valorizzare i prodotti della nostra terra e di farli conoscere a tutto il mondo. Siamo convinti che la tradizione sia un valore prezioso e crediamo che sia importante valorizzarlo aprendo le porte alla modernità e all'innovazione. Da qui nasce l’idea di Casa Toschi, uno spazio per attrarre visitatori e turisti proprio dove nascono i nostri prodotti, per degustarne la qualità e vivere a 360° un territorio che ha tanto da offrire e da raccontare. Per farlo – continua Massimo Toschi – il nostro obiettivo è di stringere partnership con agenzie, enti turistici e tour operator che possano intercettare i flussi turistici anche a livello internazionale. A Casa Toschi i visitatori potranno vivere un'esperienza indimenticabile, grazie agli spazi experience che abbiamo appositamente creato. Lo store di Casa Toschi sarà sempre aperto al pubblico con tutti nostri prodotti, dai più storici a quelli più innovativi”.

Toschi Vignola opera su molti mercati esteri, tra i più importanti Nord America, Asia, Medio Oriente, Francia e Germania. La quota dell’export vale il 60% del fatturato totale dell’azienda che, nel 2022, è cresciuto del 25% rispetto al 2021 superando i 27 milioni di euro.

Sostenibilità, innovazione tecnologica e qualità dei prodotti sono gli asset di investimento principali dell’azienda per potenziare le strategie dei prossimi anni . Grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici e a investimenti per l’efficientamento energetico nello stabilimento di Savignano sul Panaro, le emissioni di CO2 saranno abbattute di oltre 1 milione di Kg in un solo anno.

“Siamo convinti -conclude Massimo Toschi- che la tradizione sia un valore prezioso, ma crediamo anche che sia importante aprire le porte alla modernità e all'innovazione. Siamo sicuri che Casa Toschi rappresenterà una vera e propria meta per chi ama la cultura del buon cibo made in Italy, la convivialità e il piacere di scoprire nuove idee”.

Toschi Vignola nasce nel 1945 dall’idea dei fratelli Giancarlo e Lanfranco Toschi che grazie ad un’abbondante annata di ciliegie decidono di produrre industrialmente quella che era sempre stata una loro tradizione di famiglia: la ciliegia sotto spirito.

Nasce così il primo di una lunga serie di prodotti che ha reso l’azienda famosa nel mondo e che oggi esporta la qualità dei prodotti del territorio in oltre 70 paesi del mondo. Alle ciliegie sotto spirito si sono aggiunti negli anni prodotti che oggi spaziano dall’amarena in sciroppo in sciroppo ai topping, dagli sciroppi per bevande, cocktail e granite ai liquori come Nocino di Modena, Fragolì e Lemoncello. Posto importante occupano gli Zero+, la linea di sciroppi senza zuccheri e calorie con aromi naturali lanciata sul mercato nel 2019, che sta registrando -nel comparto degli ‘sciroppi zero’- il trend di crescita più alto nelle vendite al pubblico in Italia.