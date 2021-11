Dispensa Emilia apre un nuovo ristorante in via Cabassi, il quarto in città

Dispensa Emilia torna a puntare sulla città dove tutto ha avuto inizio, Modena, per aprire il quarto locale con l’inaugurazione prevista il 25 novembre negli spazi di via Cabassi 14, ai piedi del cavalcavia della Madonnina. La volontà di tornare ad investire nel capoluogo emiliano, unita alla conferma della prossima apertura in programma sempre nella provincia modenese, a Sassuolo, rafforza la presenza di Dispensa Emilia e sottolinea la solidità del marchio.

Il nuovo locale si caratterizza per tante novità quali un look&feel rinnovato, un comodo parcheggio coperto con accesso diretto al ristorante, una saletta privata disponibile per eventi e nuovi servizi di vendita come l’App&Go. Saranno disponibili 140 posti a sedere nello spazio interno e un comodo dehors esterno.

Il menu sarà strutturato sui sapori della tradizione emiliana, con gnocco fritto, tigelle e tagliatelle a farla da padrone e da poter gustare comodamente seduti al tavolo o a casa scegliendo l’asporto totalmente contactless App&Go, con ritiro direttamente dall’auto: un innovativo servizio di “Drive all’emiliana”.

“Dispensa è un modo d'essere, una filosofia nella quale si ritrovano anche i clienti che mettiamo sempre al centro del nostro progetto - spiega Alfiero Fucelli, Presidente e Fondatore di Dispensa Emilia - Siamo partiti nel 2004 senza dar nulla per scontato, con l’obiettivo di poter far vivere alle persone un’esperienza buona, rilassata e divertente, mettendo i piatti della tradizione al centro della nostra offerta. Puntare nuovamente su Modena, città da dove tutto ha avuto inizio, è stata una scelta naturale che testimonia la volontà di investire in un territorio che, oltre a rappresentare le nostre radici, ci ha dato tanto nel corso di questi 17 anni e a cui tanto dobbiamo”.

I nove locali aperti nel 2021 hanno portato all’assunzione di circa 200 dipendenti, contribuendo a dare un segnale positivo per il territorio in un momento storico difficile. La crescita del brand proseguirà anche nel 2022 con diverse nuove aperture che andranno a rafforzare la presenza in regioni quali l’Emilia-Romagna e la Lombardia ma che consentiranno a Dispensa anche di poter giungere in nuove città.