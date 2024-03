Bloom si fa in tre, Gianluca Degani apre una gelateria in via Vignolese

Il maestro di gelateria Gianluca Degani continua a sognare in grande e inaugura sabato 16 marzo la sua terza gelateria-caffetteria. Il nuovo Bloom, Naturalmente Gelato si trova in Strada Vignolese n. 864, davanti al centro commerciale Gelsi.

Il locale, che si presenta spazioso - ben 140 mq -, replica il concept del centro storico di piazza Mazzini, offre un’ampia varietà di prodotti ed è aperto, con orario continuato dalle 7:00 alle 23:00.

Bloom si prova nuove strade, anche in periferia: “Con le gelaterie del centro - spiega Gianluca Degani - lavoriamo principalmente sul consumo immediato. Con questo nuovo locale intendiamo invece intercettare differenti clientele, da quelle interessate all’asporto sino a quelle desiderose di vivere un momento più rilassato e di convivialità con consumo in loco. Il locale si trova vicino all’Università, al centro commerciale Gelsi è facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo e in zona sono presenti numerosi parcheggi”.

Come per le precedenti aperture, nulla è stato lasciato al caso, dal restyling del logo al layout del locale, dalla cura delle tinte degli ambienti ai componenti di design degli arredi interni, per offrire la più appropriata cornice alla variegata proposta di prodotti di eccellenza artigiana realizzati dal genio creativo di Gianluca Degani e far vivere un’esperienza immersiva nel mondo del gelato Bloom.

Due le novità che riguardano l’area gelateria: La prima sono le Copè, vale a dire la versione moderna delle coppe gelato in vetro anni ’90. Il contenitore, una bowl in ceramica, permetterà di gustare comodamente al tavolo i gelati. La seconda riguarda le Torte Moderne, semifreddi stratificati che offriranno la possibilità di provare varie combinazioni di gusti. Altre novità che riguardano invece la caffetteria: alle proposte classiche si affiancano quelle speciali in stile Starbucks. Sarà quindi possibile degustare specialini, hot o iced lattes e frappuccini, realizzati con sciroppi sempre 100% naturali.

Grande attenzione è stata poi rivolta agli arredi, studiati e curati nei minimi dettagli. La grafica scelta per pareti e tavoli rappresenta il fiordilatte: “L’alfa e l’omega della gelateria - spiega Degani - il primo gelato a cui veniamo abituati da bambini e uno dei parametri su cui valutare la bontà di una produzione, il gusto dove non ci possono essere né trucchi né filtri”.

Fare il gelato è un’arte e Degani a questa si ispira e di questa si circonda, ciò spiega le lampade pendenti a forma di cono, esposte per la prima volta al MOIC Museum of Ice cream di New York. E poi ancora le vetrofanie, i quadri ed i packaging sono rivestiti di coni e si ispirano alla Pop Art ed in particolare alle serigrafie di Andy Warhol e all’illustratrice reggiana Olimpia Zagnoli. Quindi un bancone, lungo ben 8 metri, il cui frontale è rivestito con un design astratto che si ispira alle goccioline del gelato che si sta sciogliendo.