IKEA arriva anche a Modena, la catena svedese apre in città un Plan & order point

IKEA ha annunciato che aprirà un Plan & order point a Modena. Un nuovo spazio dedicato interamente alla progettazione di soluzioni di arredamento firmato dal colosso svedese, che da qualche anno sta costruendo una rete di "point" capillari per raggiungere anche i territori dove non sono direttamente presenti le grandi strutture di vendita.

Lo spazio IKEA troverà posto all'interno del centro commerciale GrandEmilia e inaugurerà ufficialmente martedì 23 aprile alle ore 12:00. Sarà poi aperto da lunedì a domenica dalle 9 alle 21.

IKEA Plan e Order point sono luoghi in cui è possibile toccarle con mano e provare i prodotti, ma non acquistarli direttamente. L'attività principale è infatti il servizio di consulenza, con la possibilità di progettare cucina, camera da letto e altri ambienti domestici da arredare.

I prodotti non sono disponibili per l'acquisto immediato in queste sedi, ma si possono ordinare con diverse modalità di consegna: a domicilio o in uno dei tanti punti di ritiro presso partner o uffici postali presenti nella regione.