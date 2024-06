Apre anche a Modena la macelleria-ristorante del brand "Il Mannarino"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il Mannarino apre un nuovo locale a Modena, il quattordicesimo del brand e il primo in Emilia Romagna. Giovedì 13 giugno la prima insegna di macellerie di quartiere con cucina inaugurerà in centro storico, in via del Taglio 59, con una festa aperta al pubblico animata da musica dal vivo e dal coinvolgente “Mozzarella Live Show” (ore 19.30).

Il Mannarino nasce nel 2019 dall’idea dei giovani imprenditori Gianmarco Venuto e Filippo Sironi con l'obiettivo di elevare l'antica arte della macelleria attraverso un concept che riproduca l'atmosfera informale delle botteghe di quartiere di una volta: all’interno dei punti vendita i clienti possono infatti acquistare i prodotti direttamente al banco, scambiando due chiacchiere e chiedendo consiglio al loro macellaio di fiducia. Il Mannarino, inoltre, offre anche la possibilità di gustare il proprio taglio di carne nella sala del ristorante o di ordinare online la propria spesa, integrando tradizione e modernità in un'unica esperienza multicanale.

“L’inaugurazione del nuovo punto vendita di Modena è la prima grande novità del 2024, un anno molto significativo per noi”, dichiarano Gianmarco Venuto e Filippo Sironi, co-founder de Il Mannarino. “Questa apertura in una città da sempre vocata all’enogastronomia di qualità rappresenta un’importante occasione per ampliare la presenza del brand e far conoscere la nostra realtà a un numero sempre maggiore di consumatori. Promuovere un consumo consapevole della carne, preservare la tradizione attraverso la collaborazione con piccoli produttori, sostenere lo sviluppo di filiere corte e implementare un processo di allevamento più circolare e sostenibile: sono questi i capisaldi della filosofia de Il Mannarino che ci permettono di fare la differenza”.

All’ingresso del locale modenese presenzia l’immancabile banco della macelleria - marchio di fabbrica de Il Mannarino -, da cui scegliere il proprio taglio di carne. La proposta gastronomica comprende le bombette, gli arrosticini, le costate e molto altro. Non mancano i piatti della gastronomia “A casa di nonna”, tra cui le polpette al sugo, la purea di fave e cicoria e la caponatina pugliese. A fare da sfondo è un ambiente caldo e familiare, dalle sfumature gialle e verdi, con arredi in legno, ceramiche realizzate a mano e neon che riprendono gli slogan più celebri del brand.