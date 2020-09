Old Wild West apre anche a Carpi nel nuovo Retail Park

A Modena aprirà giovedì 10 settembre un ristorante Old Wild West. Il locale, che si trova lungo la Tangenziale Bruno Losi, fa parte del gruppo Cigierre: con questa apertura, salgono a 18 i punti vendita OWW presenti in Emilia-Romagna e a 222 quelli sparsi in Italia e all’estero.

Il nuovo Old Wild West è al numero 7 di via Dell'integrazione. Fa parte del Retail Park Carpi, il parco commerciale vicino all’Interspar e al Borgogioioso, ma è un edificio stand-alone (cioè isolato rispetto al corpo principale del parco). È facilissimo da raggiungere: si trova lungo la Tangenziale Bruno Losi, a poche centinaia di metri dall’uscita del casello autostradale. Nel ristorante, così come negli altri del gruppo, sono impiegate una ventina di persone. Per accogliere i clienti in sicurezza sono state adottate e vengono rispettate tutte le misure necessarie contro la diffusione del coronavirus: dal distanziamento all’uso delle mascherine, dal gel igienizzante sempre a disposizione alla sanificazione frequente di tavoli e aree. Spazio poi a condimenti monouso, menù usa e getta o che vengono visualizzati sul proprio cellulare tramite un codice QR, pagamenti contactless.

La catena

Old Wild West è la più grande catena Burger & Steak House d'Italia. Inconfondibile per le sue ambientazioni western, a cui abbina cibo gustoso e di qualità, mette d’accordo adulti e più piccoli grazie al suo ambiente divertente e alla cucina piena di sapori. Si può scegliere tra carni argentine alla griglia, hamburger con le migliori carni italiane e irlandesi, galletti allo spiedo e tante altre specialità Tex-Mex. Per andare incontro alle esigenze di tutti i clienti, nel menù c’è un’ampia scelta di piatti vegetariani e una selezione di piatti gluten free (dove la cucina lo permette). Oltre che nei locali, tutti dotati di connessione WiFi gratuita, il cibo del saloon più famoso d’Italia si può gustare anche a casa con i servizi take away e delivery. Con la Fidelity Card, disponibile anche da App, non mancano offerte esclusive e sconti sempre nuovi.

I numeri di Cigierre

Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione Spa è un’azienda leader in Italia nello sviluppo di ristoranti a gestione diretta o in franchising. È proprietaria di altri marchi popolari come Pizzikotto, America Graffiti, Wiener Haus, Shi's e Temakinho: il primo locale, un OWW, ha aperto le porte 18 anni fa (2002), oggi le insegne del gruppo in Europa sono 376.