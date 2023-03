Sigma apre a Casinalbo, si espandono ancora i punti vendita della coop Realco

Un punto vendita Sigma arriva anche in Via Giardini Nord 423, a Casinalbo di Formigine, con un format che punta al servizio di prossimità in una posizione strategica di grande passaggio. Il supermercato trova posto in quelli che sono stati fino ad alcuni mesi fa gli spazi del marchio A&O.

Il nuovo punto vendita Sigma si sviluppa su una superficie di circa 250 metri quadrati. All’interno sono presenti tutti i reparti per una spesa completa e di qualità caratterizzata da un’ambientazione specifica suddivisa in “mondi di consumo” ben identificati. Il fiore all’occhiello del nuovo punto vendita sono i reparti del fresco e freschissimo: dall’ortofrutta al banco assistito della gastronomia, dalla panetteria alle carni, fino alla valorizzazione di prodotti tipici locali del territorio modenese con un servizio improntato sulla gentilezza e competenza del personale.

Dotato di una decina di posti auto ubicati di fronte al negozio e di un parcheggio comunale sul lato opposto della strada, il punto vendita si trova accanto ad una farmacia, un’edicola, una palestra e una caffetteria. Orari di apertura: lunedì-venerdì 8:00 - 13:00 / 15:30 - 19:30; sabato 8:00 - 19:30; domenica 9:00 - 13:00.

Si amplia, dunque, l’offerta della cooperativa Realco che con questa inaugurazione arriva a 69 punti vendita in Emilia-Romagna e prosegue il programma di aperture in sintonia con la sua mission: essere il punto di riferimento per il consumatore dei negozi di vicinato valorizzando il ruolo e la presenza dell’imprenditore finalizzato a competere con profitto nel mercato della Grande Distribuzione Organizzata con una grande attenzione alla valorizzazione del territorio e del legame con le comunità locali.