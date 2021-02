Via Emilia Centro, inaugurato il primo Studio del coachbuilder ARES Design

L'azienda ARES Design il 28 gennaio ha ufficialmente aperto le porte del suo primo studio in Italia, nella città natale, Modena. Situato in Via Emilia Centro 95, sotto il portico del Collegio, lo studio offrirà ai clienti una brand experience coinvolgente ed immersiva, insieme ad un servizio clienti senza pari. Sarà una vetrina ideale per mostrare le conoscenze dell'azienda italiana nell'ambito del coachbuilding, la sua artigianalità esclusiva e la sua tecnologia all'avanguardia. Ares Design si occupa infatti della personalizzazione di auto e moto.

Quello di Modena è uno dei cinque nuovi studios che ARES aprirà in Europa. Presso lo studio di circa 400 mq saranno espostela S1 Project, presentata al pubblico nel Settembre 2020, e la Scrambler, motocicletta realizzata a mano su base BMW. Una serie di vetrine che certo non passano inosservate.

Fondata sei anni fa e con sede nella moderna struttura di 23.000 metri quadrati in Strada Sant'Anna, l'azienda ha un organico di 150 dipendenti, tra ingegneri, designer e artigiani specializzati. Il coachbuilder può contare su una fusione unica di artigianato tradizionale e tecniche avanzate per creare e costruire a mano veicoli in esemplare unico e in edizione limitata, realizzati su misura per i clienti di tutto il mondo.

Giuseppe Miceli, General Manager di ARES, ha così commentato: “L’apertura del nuovo ARESModena Studio è una tappa importantenello sviluppo e nella storia della nostra azienda. Si tratta di un evento che testimonia ulteriormente l’impegno di ARES nell’investire nel territorio, anche in un momento tanto sfidante per l’economia e l’industria. Al tempo stesso, l’inaugurazione è ungesto con il quale vogliamo mostrare gratitudine e riconoscenza verso la città e la popolazione di Modena, che, forte della sua storica tradizione nell’automotive, ci ha supportato e permesso di divenire una realtà solida e proiettata verso il futuro”.

Lorenza Lavezzi, Head of Marketing & Communications ha aggiunto: “ARES Design ha concluso il 2020 lanciando un ambizioso piano di espansione ed il nuovo anno inizia con l’inaugurazione dello Studio di Modena, per proseguire nei prossimi mesi con ulteriori aperture in Europa e nel mondo, che saranno funzionali a rinforzare l’identità del brand ARES, permettendo a sempre più persone di conoscerne i valorie consolidandone la presenza in mercati chiave”.

“In un momento come quello che stiamo vivendo - ha aggiunto Giuliano Albarani, Presidente della Fondazione Collegio San Carlo -che può indurre facilmente al pessimismo, l’apertura di un nuovo spazio espositivo nel Portico del Collegio non ha un significato esclusivamente economico. È un segnale di vitalità, valido per oggi e soprattutto, in prospettiva, per futuri tempi migliori.Il Covid ci ha fatto comprendere quanto lo spirito di comunità possa risentire negativamente della chiusura delle attività commerciali. La presenza di un marchio prestigioso e attraente come ARES nel nostro centro cittadino è sinonimo di tecnologia e bellezza, ma anche di una socialità che ci dobbiamo impegnare a difendere e ricostruire”.

Gallery